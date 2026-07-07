Polícia rozbila sieť podvodných investičných platforiem! Škoda presiahla 8,4 milióna eur

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch vykonala slovenská polícia v spolupráci s políciou ČR a Europolom medzinárodnú akciu s krycím názvom Midas. Týkala sa prevádzkovania podvodných internetových platforiem (SEIF FINANCE, SEIF GROUP, SEIF DAO, CRYPTO CARTEL) a call centier, prostredníctvom ktorých boli ponúkané výhodné investičné možnosti do kryptomien a NFT. Neboli však realizované. Financie vylákané od doposiaľ ustálených 1125 poškodených prevyšujú 8.400.000 eur. Informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
V rámci akcie uskutočnili domové prehliadky a prehliadky iných priestorov na rôznych miestach v Bratislave a Seredi. V rámci nich zadržali 11 osôb a zaistili majetok ako luxusné motorové vozidlá, exkluzívne hodinky a šperky, zberateľské investičné predmety ako zlaté mince a tehličky, veľké množstvo notebookov, mobilných telefónov, finančnú hotovosť a kryptoaktíva.
„Na Slovensku bolo vznesené obvinenie štyrom fyzickým osobám a v Česku štyrom fyzickým osobám a dvom právnickým osobám. Dňa 2. júla 2026 sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici rozhodol o väzbe pre všetkých štyroch obvinených na Slovensku,“ spresnil Hájek. Vec dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave a na prípade intenzívne spolupracuje Europol a Eurojust. Policajný zbor opakovane odporúča občanom zvýšiť obozretnosť a ostražitosť v súvislosti s investovaním svojich finančných prostriedkov.