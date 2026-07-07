Nečakaný objav pri čistení studne: Našli muníciu z druhej svetovej vojny

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
ŽEMBEROVCE - Počas čistenia studne v areáli bývalej kúrie v obci Žemberovce v okrese Levice bola nájdená vojnová munícia. Na mieste zasahovali pyrotechnici z pohotovostného policajného útvaru v Nitre, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
Počas sanačných prác v studni boli nájdené dva kusy 85-milimetrových protipancierových striel sovietskej výroby. Pochádzajú z obdobia druhej svetovej vojny a boli používané v tanku T-34. Vyslobodzovanie munície komplikovali stiesnené priestory studne. Nebolo možné použiť vysokovýkonný magnet, pretože munícia je vyrobená z nemagnetizujúceho kovu. Policajti následne dôsledne prepátrali studňu, ako aj priľahlé okolie s negatívnym výsledkom. Muníciu na bezpečnom mieste zneškodnili.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)