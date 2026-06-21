Rita Ora rozpútala šialenstvo: Mini pruhovaný outfit, nekonečné nohy a... dav v extáze!

VEĽKÁ BRITÁNIA - Speváčka Rita Ora sa na festivale Isle of Wight postarala o jeden z najhorúcejších momentov celého víkendu. Na hlavnom pódiu sa objavila v odvážnom pruhovanom outfite, predviedla nespútanú energiu a dav doslova dostala do varu. Fanúšikovia boli nadšení a sociálne siete okamžite zaplavili videá a fotografie z jej vystúpenia.
Keď sa na hlavnom pódiu legendárneho festivalu objavila Rita Ora, bolo jasné, že nepôjde o obyčajný koncert. Tridsaťpäťročná hviezda nastúpila pred tisíce fanúšikov vo výraznom pruhovanom modeli, ktorý odhaľoval jej nekonečne dlhé nohy a okamžite sa stal jednou z najdiskutovanejších módnych tém festivalu. Rita od prvých minút pôsobila, akoby jej energia nemala konca. Podľa návštevníkov bola jednou z najživších interpretiek sobotného programu.
Reakcie na sociálnych sieťach opisovali jej vystúpenie ako „high-energy performance“ a fotografie z koncertu sa začali šíriť okamžite po skončení setu. Atmosféru ešte viac rozprúdila svojím typickým humorom. Počas koncertu si z publika vystrelila, keď sa napila z veľkej fľaše a zavtipkovala, že je „plná ginu s tonikom“. Dav jej odpovedal hlasným smiechom a potleskom.
Nechýbal ani moment, ktorý mnohých prekvapil. Rita počas vystúpenia zaspievala hit „I Will Never Let You Down“, ktorý pre ňu napísal jej bývalý partner, svetoznámy DJ Calvin Harris. Práve on bol pritom hlavným headlinerom sobotného večera a na to isté pódium nastúpil len o niekoľko hodín neskôr. Fanúšikovia tento moment označili za elegantné gesto a dôkaz, že minulosť nechala dávno za sebou.
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