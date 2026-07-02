Už dva roky jej v posteli robí spoločnosť: Neuveríte, s kým vo svojom veku spáva Madonna!

LONDÝN - Madonna opäť prekvapila celý svet. Tentoraz však nešlo o odvážny outfit ani provokatívne vyjadrenia. V novom videu, v ktorom fanúšikom ukázala svoj londýnsky domov, predstavila niečo, bez čoho si vraj nevie predstaviť ani jedinú noc – svoju fialovú plyšovú chobotnicu menom Octavia.
„Toto je moja Octavia. Spím s ňou každú noc,“ povedala speváčka Madonna s úsmevom. Hoci sa jej priznanie môže zdať zvláštne, za obyčajnou plyšovou hračkou sa skrýva silný a dojímavý príbeh. Madonna prezradila, že Octaviu dostala od svojej sestry po návrate z nemocnice, kde v roku 2023 bojovala o život.
Po vážnej bakteriálnej infekcii a sepse skončila na jednotke intenzívnej starostlivosti a niekoľko dní bola v kritickom stave. Práve tam spoznala zdravotnú sestru Oliviu, ktorá jej podľa jej slov dodala odvahu nevzdať sa. „Každý deň na mňa kričala, že musím vstať, že musím odísť z JIS. Dodala mi nádej a obrovskú silu,“ spomínala speváčka. Keď sa po náročnom boji vrátila domov, sestra jej darovala plyšovú chobotnicu. Madonna vraj pri pohľade na ňu okamžite myslela na zdravotnú sestru Oliviu, a preto ju pomenovala Octavia – meno inšpirované práve ženou, ktorá jej pomohla prekonať jedno z najťažších období života. Odvtedy sa z plyšovej chobotnice stal jej každodenný spoločník. „Je so mnou odvtedy. Výplň už nie je v najlepšom stave, ale milujem ju,“ priznala otvorene.
Fanúšikovia ocenili najmä to, že Madonna tentoraz ukázala svoju zraniteľnú stránku. Namiesto škandálu ponúkla úprimnú spoveď o boji o život, vďačnosti a o tom, ako môže mať aj obyčajná plyšová hračka obrovský citový význam. Priznanie kráľovnej popu sa okamžite rozšírilo po internete a mnohí fanúšikovia priznali, že ich príbeh Octavie dojal viac než ktorékoľvek z jej posledných verejných vystúpení.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%