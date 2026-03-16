Tá sa nehanbí! Rita Ora HORE BEZ… To fakt si zakryla prsia len týmto?!

LOS ANGELES - Provokatívna, odvážna a úplne bez zábran! Rita Ora vyrazila dych netradičnými zábermi z fotenia. Speváčka sa objavila takmer hore bez a svoje prsia si zakryla nečakaným „doplnkom“, ktorý by na takomto mieste čakal málokto.
Provokácia je jej druhé meno! Populárna speváčka Rita Ora sa totiž počas fotenia rozhodla pre poriadne odvážny styling, ktorý nenechal fanúšikov chladnými. Namiesto klasickej spodnej bielizne si totiž vystačila s veľmi netradičným „doplnkom“. Na záberoch zo zákulisia fotenia pre magazín Crash Magazine sa objavila takmer hore bez.
Svoje prsia si zakryla iba papierovými slávnostnými čiapkami, ktoré zvyčajne vídame skôr na detských párty. Práve tento netradičný nápad však okamžite vyvolal rozruch na sociálnych sieťach. Mnohí ľudia v komentároch obdivovali práve jej vypracované telo. Speváčka sa fotografiami pochválila aj na svojom Instagrame, kde ukázala viacero extravagantných outfitov.
Koncert uprostred revu motorov: Rita Ora otvorila sezónu Formuly 1 s holým zadkom!
Okrem papierových čiapok použila napríklad aj nafukovacie kruhy či priehľadnú čiernu podprsenku. Celé fotenie sa nieslo v duchu hravosti, kreativity a odvahy, ktorá je pre Ritu typická. Rita Ora sa preslávila nielen hitmi ako For You či Body on Me, ale aj hereckou úlohou vo filmovej sérii Fifty Shades. Speváčka je od roku 2022 vydatá za novozélandského režiséra Taikiho Waititiho.