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Žiarlivá Kate zasiahla, Taylor Swift zostali oči pre plač: William bude sedieť doma!

William a Kate pri sídle Sandringham Zobraziť galériu (7)
William a Kate pri sídle Sandringham (Zdroj: SITA)
© Zoznam/mash © Zoznam/mash

LONDÝN - Mala to byť spoločenská udalosť roka. Fanúšikovia už videli pred očami fotografie princa Williama po boku Taylor Swift a jej snúbenca Travisa Kelceho. Namiesto hviezdneho stretnutia však prišla studená sprcha.

Budúci britský kráľ na svadbu nepríde – a okamžite sa rozbehli dohady, či v tom náhodou nemá prsty princezná Kate.

Princ William a Kate
Zobraziť galériu (7)
Princ William a Kate  (Zdroj: SITA)

Práve William patril medzi hostí, ktorých si fanúšikovia na svadbe speváckej megahviezdy želali vidieť najviac. S Taylor Swift totiž nemá len formálny vzťah. Ich priateľstvo trvá už viac ako desať rokov a v minulosti spolu dokonca stáli na jednom pódiu.

Žiarlivá Kate zasiahla, Taylor
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: SITA)

Keď sa navyše minulý rok William spolu s princom Georgeom a princeznou Charlotte objavil na londýnskom koncerte Taylor Swift, zábery zo zákulisia obleteli celý svet. Usmiata Taylor, Travis Kelce a rozžiarený princ William pôsobili ako starí známi a fanúšikovia boli presvedčení, že pozvánka na svadbu je len otázkou času.

Tieto očakávania ešte posilnil aj samotný William. Keď sa ho pred niekoľkými týždňami moderátor spýtal, či už dostal svadobné oznámenie, tajomne sa usmial. „Bez komentára. Dúfam, že nejaká pozvánka príde,“ odkázal s humorom.

Taylor Swift
Zobraziť galériu (7)
Taylor Swift  (Zdroj: SITA)

O to väčší šok prišiel teraz. Magazín People priniesol informáciu, že princ William ani princezná Kate sa na svadbe nezúčastnia. Dôvod ich absencie zatiaľ nikto oficiálne nevysvetlil.

Žiarlivá Kate zasiahla, Taylor
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Instagram TS)

Na sociálnych sieťach sa však okamžite rozbehli špekulácie. Niektorí fanúšikovia žartujú, že Kate vraj nemala najmenšiu chuť sledovať, ako jej manžel trávi večer v spoločnosti jednej z najobdivovanejších žien planéty. Iní pripomínajú, že medzi Williamom a Taylor vždy panovala výnimočne priateľská chémia. Treba však zdôrazniť, že ide len o dohady fanúšikov a neexistujú žiadne dôkazy, že by za rozhodnutím kráľovského páru stála žiarlivosť princeznej Kate.

Princ William so svojou manželkou Kate.
Zobraziť galériu (7)
Princ William so svojou manželkou Kate.  (Zdroj: SITA)

Isté je iba jedno – na svadbe, ktorá sa označuje za jednu z najväčších spoločenských udalostí roka, bude chýbať dvojica, od ktorej si organizátori aj fanúšikovia sľubovali obrovskú pozornosť. Namiesto kráľovského lesku tak zostanú len otázky, prečo William s Kate napokon povedali jasné „nie“.

 

Viac o téme: SvadbaKateTaylor swiftWilliam
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