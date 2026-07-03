Pol roka po rozchode má nového: Kormúthová je opäť zadaná!

BRATISLAVA - Po rozpade vzťahu s bývalým slovenským tenistom Martinom Kližanom našla Kristína Kormúthová opäť lásku. Len pol roka po rozchode sa na sociálnych sieťach pochválila prvou fotografiou s novým partnerom.
Ešte začiatkom roka oznámila rozchod s bývalým slovenským tenistom Martinom Kližanom. Dnes je však všetko inak. Kristína Kormúthová zverejnila na sociálnych sieťach prvú spoločnú fotografiu s novým partnerom. Hoci tvár svojho partnera zatiaľ úplne neukázala, spoločná fotografia hovorí za všetko.
Kormúthová sa usmieva od ucha k uchu a záber doplnila odkazom, že skutočným luxusom je mať milujúceho a nezakomplexovaného partnera. Práve túto myšlienku rozvíjala aj vo svojom najnovšom príspevku, v ktorom sa zamyslela nad tým, čo pre ňu znamená skutočný luxus. Kým si mnohí pod tým predstavia drahé kabelky či značkové oblečenie, ona tvrdí, že oveľa väčšou hodnotou je byť sama sebou, mať milujúcu rodinu, pokojné rána či stôl plný priateľov.
A medzi najdôležitejšie veci zaradila aj partnera, ktorý nie je žiarlivý ani zakomplexovaný. Zdá sa teda, že po turbulentnom období a rozchode s Martinom Kližanom našla Kristína opäť dôvod na úsmev. Či nového partnera čoskoro predstaví aj naplno, zatiaľ neprezradila. Jedno je však isté – láska je späť v jej živote. A to, že je spokojná dosvedčila aj tým, že pribrala 4 kilá.
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