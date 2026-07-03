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Šokujúce zábery z ulice: VIDEO Motocyklistu bez prilby zasiahol padajúci konár, po náraze upadol do kómy

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Repro foto X/Surya Reddy)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BENGALUR - V indickom meste Bengaluru došlo k šokujúcemu incidentu, ktorý zachytila aj pouličná kamera. Motocyklista jazdiaci bez prilby utrpel vážne poranenia hlavy po tom, čo naňho počas jazdy spadol veľký konár zo stromu. Náraz bol taký silný, že muž okamžite stratil vedomie a jeho motocykel sa následne zrútil na cestu.

Zábery z CCTV ukazujú, ako po rušnej ulici prechádza niekoľko vodičov s prilbami. O pár sekúnd neskôr sa objaví 52‑ročný Satish — jediný bez ochrany hlavy. Práve v tej chvíli sa zhora odlomí masívna vetva, ktorá sa zrúti priamo na neho a roztriešti sa na kusy. Motocyklista sa po údere zosunie dopredu, stroj prudko vybočí doprava padajú na asfalt. Okoloidúci sa k mužovi okamžite rozbehli a snažili sa mu pomôcť. Satish bol však v bezvedomí a nereagoval, upadol do kómy.

Ťažké poranenie hlavy a okamžitá operácia

Muža najprv previezli do neďalekej kliniky, odkiaľ ho urgentne transportovali do väčšej nemocnice, píše portál Need to Know. Lekári potvrdili vážne poranenie hlavy a kómu. Podstúpil okamžitú operáciu, ktorá mala uvoľniť tlak na mozog. Podľa nemocničných zdrojov sa jeho stav po zákroku stabilizoval a lekári očakávajú, že sa zotaví. Stále však zostáva pod dôkladným dohľadom.

Miestni obyvatelia tvrdia, že na strom upozorňovali už dlhší čas. Podľa nich mal odumreté konáre a opakovane žiadali úrady o jeho orezanie. K zásahu však nedošlo. V tejto oblasti sú staré stromy náchylné na odlamovanie konárov najmä počas sucha a búrok. Padajúce vetvy pritom predstavujú vážne riziko pre chodcov aj vodičov.

V Indii je nosenie prilby povinné, no pravidlo sa často porušuje. Práve absencia prilby mohla mať v tomto prípade zásadný vplyv na rozsah zranení.

Viac o téme: MotorkárKonárIndia
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