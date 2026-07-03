Slávnu herečku počas nakrúcania ratovali záchranári: Uff, to znie hrozne!

DUBLIN - Nakrúcanie tretej série seriálu Wednesday skomplikoval nepríjemný incident. Herečka Eva Green utrpela počas práce na pľaci zranenie, po ktorom ju museli previezť do nemocnice.
Nakrúcanie tretej série úspešného seriálu Wednesday sa nezaobišlo bez nepríjemností, informuje web hola.com. Francúzska herečka Eva Green mala počas práce na pľaci utrpieť zranenie, po ktorom ju previezli do nemocnice. Incident sa odohral neďaleko írskeho Dublinu, kde momentálne prebieha výroba nových epizód.
Podľa dostupných informácií si 45-ročná herečka poranila nohu. Produkcia bola po nehode preventívne prerušená, aby mohla dostať potrebnú zdravotnú starostlivosť. Nakrúcanie sa následne obnovilo ešte v priebehu tohto mesiaca. „Bolo to naozaj nepríjemné. Eva utrpela zranenie a bolo jasné, že má veľké bolesti. Producenti nechceli nič riskovať," opísal zdroj z prostredia štábu.
Na miesto boli okamžite privolaní zdravotníci, ktorí herečke poskytli prvú pomoc ešte na pľaci. Následne ju previezli do nemocnice na ďalšie vyšetrenia a liečbu. Teraz sa zotavuje. Eva Green patrí medzi najvýraznejšie nové posily tretej série. Diváci ju poznajú najmä ako Vesper Lynd z bondovky Casino Royale.