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Prvé ihriská Lidl Dvorcheck už žijú športom

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(Zdroj: LIDL)
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V dnešnej digitálnej dobe mnohokrát nad pohybom vonku vyhrávajú mobily, počítače či tablety. Nedostatok pohybu a nezdravý životný štýl sú aktuálne veľkým problémom, ktorý postupne formuje zdravie celej budúcej generácie. Rodičia či školy na jeho riešenie však často sami nestačia. Lidl preto spojil sily s verejnosťou a prostredníctvom projektu Dvorcheck vracia deťom radosť z pohybu a skutočných priateľstiev. Prvé ihriská už zažívajú kopu energie a nabitých emócií.

O tom, ktorých desať škôl získa multifunkčné ihriská v celkovej hodnote 1 100 000 €, rozhodla verejnosť prostredníctvom hlasovania uplynulú jeseň. V hlasovaní ľudia odovzdali neuveriteľných vyše 2,3 milióna hlasov. Dnes sa už prvé školy tešia z moderných športovísk. Dvorchecky v Tuchyni, Borskom Svätom Jure a v Lučenci už reálne stoja na svojom mieste a naplno tu prebiehajú športové zápasy, ozýva sa detský smiech a mládež s nadšením testuje svoje sily. 

Máme veľkú radosť, že prvé Dvorchecky už dnes reálne stoja na svojich miestach a prinášajú radosť z pohybu. Vidieť deti, ako hneď od začiatku s obrovským nadšením využívajú nový priestor na šport a spoločné hry, je pre nás tou najlepšou odmenou. Už teraz sa tešíme, keď aj ostatné ihriská ožijú detským smiechom a športovými výkonmi,“ hovorí Martina Sujová, manažérka CSR projektov Lidl Slovenská republika.

Galéria: Prvé ihriská Lidl Dvorcheck už žijú športom

Ako to vyzerá, keď sa projekt premení na skutočnú radosť, priblížila riaditeľka základnej školy v Lučenci. Nové multifunkčné ihrisko Lidl Dvorcheck sa u nás udomácnilo veľmi rýchlo – vlastne skôr, než sme stihli odložiť nožnice po prestrihnutí pásky. Deti si ho obľúbili od prvej minúty. Niektoré ho skúmali opatrne, iné sa naň vrhli s takým nadšením, že sme mali pocit, že naň čakali celý školský rok. Rodičia zas s úsmevom sledovali, ako ich deti objavujú každý kút a každú čiaru ihriska, povedala Mariana Vinarčíková, riaditeľka Cirkevnej základnej školy T.G. Masaryka v Lučenci.

Nové ihrisko je pre mnohé školy splneným snom, ktorý by si z vlastných rozpočtov nemohli dovoliť. A okrem toho, že Dvorchecky nájdu využitie počas samotnej výučby, mnohé z nich si môžu užiť deti i dospelí aj vo voľnom čase podľa platného prevádzkového poriadku.

Prvé ihriská Lidl Dvorcheck už žijú športom (Zdroj: LIDL)

Pre školu je toto ihrisko veľkým darom. Roky sme snívali o priestore, kde sa dá športovať bez kompromisov – a teraz ho máme. Je pekné, bezpečné a pripravené na všetky športové pokusy, tréningy aj malé veľké víťazstvá. Počas MDD aj Dňa rodiny sa ukázalo, že ihrisko nie je len o lopte a košoch. Je to miesto, kde sa stretávame, kde sa rodičia aj učitelia nechajú vtiahnuť do hry a kde aj pár dažďových kvapiek nedokáže pokaziť náladu. V nasledujúcich mesiacoch ho chceme využívať naplno – na turnaje, športové dni, komunitné stretnutia aj spontánne hry počas prestávok. Veríme, že ihrisko bude miestom, kde budú deti rásť v pohybe, spolupráci aj priateľstve. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli získať tento priestor. Vďaka vám máme ihrisko, ktoré prináša radosť každý deň,“ uzavrela Mariana Vinarčíková.

Vytvárať športové zážitky bude onedlho aj Dvorcheck v Čiližskej Radvani, ktorý je taktiež už postavený a odovzdaný bude po oficiálnej kolaudácii. Postupne sa z nových ihrísk budú tešiť aj ostatné víťazné školy vo Veľkom Mederi, Bratislave, Banskej Bystrici, Leviciach, Okoči aj v Partizánskom. Tým však projekt nekončí. Už onedlho budú môcť ľudia opäť spojiť sily a pomôcť škole vo svojom okolí získať úplne nové multifunkčné ihrisko v rámci druhého ročníka projektu.

Čo je Lidl Dvorcheck?

Lidl Dvorcheck je multifunkčný priestor navrhnutý pre bezpečnú a všestrannú hru. Súčasťou moderného ihriska v rozmere 27 x 13 metrov sú futbalové bránky, basketbalové koše, sieť na volejbal/nohejbal a na tenis. Poskytuje tak atraktívny priestor pre mnohé športové aktivity. Povrch ihriska z tzv. liatej gumy je obľúbeným riešením pre dopadové plochy pod detské ihriská, ale aj pre športoviská a iné voľnočasové aktivity. Je známy svojou bezpečnosťou, tlmením nárazov, odolnosťou a nenáročnou údržbou.

Zahrať si fucik so spolužiakmi, zahádzať si na kôš s kamošmi, prevetrať volejbalovú loptu či tenisovú loptičku alebo sa len tak stretnúť? Jasné, vidíme sa na Dvorchecku!

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