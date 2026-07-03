Reakcia štátu na daňové podvody sa oslabovala aj v prvom polroku 2026, uviedol Žilinka

BRATISLAVA - Reakcia štátu na daňové podvody sa oslabovala aj v prvej polovici roka 2026. Potvrdzujú to štatistické údaje Generálnej prokuratúry SR. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Žilinka priblížil, že za prvých šesť mesiacov tohto roka odstíhali orgány činné v trestnom konaní pre trestný čin daňového podvodu 12 osôb a obžalovali ich desať.
Generálny prokurátor pripomenul, že v marci upozornil na pokles odstíhaných osôb v roku 2025 oproti roku 2024. Odstíhaných osôb bolo vtedy o 49 percent menej a obžalovaných o 57 percent menej. „Musím len zopakovať, že na tomto negatívnom stave sa nepochybne podpísala aj novela Trestného zákona (účinná od 6. augusta 2024), ktorá zmenila výšku ‚rozsahu činu' nevyhnutného pre naplnenie znakov trestného činu daňového podvodu zo sumy prevyšujúcej 2660 eur na sumu prevyšujúcu 20.000 eur,“ doplnil Žilinka.
Poznamenal, že začiatkom marca doručil predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) legislatívny podnet, ktorého cieľom je účinnejší a efektívnejší boj proti daňovej kriminalite. Raši v marci po doručení podnetu uviedol, že návrh treba odborne posúdiť a chce sa obrátiť na rezort spravodlivosti aj parlamentný ústavnoprávny výbor.