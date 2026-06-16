Legendárna speváčka po 5 týždňoch v kóme: Už je pri vedomí... Jej stav je stále vážny!

FARO – Britská speváčka Bonnie Tyler je po viac ako piatich týždňoch opäť pri vedomí po tom, ako ju po operácii v Portugalsku uviedli do umelého spánku. Naďalej je však vo vážnom stave a zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti, uviedol jej tím. Tyler preto zrušila všetky vystúpenia naplánované na toto leto, informovala agentúra DPA.
Speváčku koncom apríla hospitalizovali v portugalskom meste Faro, kde podstúpila akútnu operáciu čriev. Po zákroku sa jej zdravotný stav zhoršil a lekári ju uviedli do umelého spánku, aby podporili jej zotavenie.
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Podľa jej tímu je už pri vedomí a lekári sú optimistickí, zotavovanie si však bude vyžadovať čas.„Bonnie už nie je v kóme, ale stále je vážne chorá a lieči sa na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Portugalsku,“ uviedol jej tím. Dodal, že všetky letné koncerty do konca augusta sú zrušené alebo podľa možností presunuté na budúci rok.
O jesenných termínoch zatiaľ nebolo rozhodnuté. Tyler patrí medzi výrazné osobnosti britskej popovej scény. Preslávila sa hitmi ako Total Eclipse of the Heart či It's a Heartache.