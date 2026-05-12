Strach o legendárnu speváčku: Mala zástavu srdca... Museli ju oživovať!

FARO - Speváčka Bonnie Tyler prežíva najťažšie chvíle svojho života. Po urgentnej operácii prasknutého slepého čreva ju museli lekári v portugalskej nemocnici resuscitovať po zástave srdca. Napriek vážnym komplikáciám zostávajú podľa jej blízkych nádeje na úplné zotavenie.
Speváčka Bonnie Tyler bojuje po vážnych komplikáciách, ktoré nastali počas jej liečby v Portugalsku. Ako informuje denník Mirror, podľa portugalských médií museli 74-ročnú hudobnú legendu resuscitovať po tom, čo utrpela zástavu srdca v momente, keď ju lekári prebúdzali z umelo navodeného spánku.
Bonnie Tyler je hospitalizovaná v nemocnici vo Fare na juhu Portugalska, kde sa zotavuje po urgentnej operácii prasknutého slepého čreva. Jej zdravotný stav sa však koncom minulého týždňa náhle zhoršil. Lekári ju následne ponechali v umelom spánku na jednotke intenzívnej starostlivosti, aby mohli dostať pod kontrolu vážnu infekciu spôsobenú perforáciou čreva.
Dlhoročný priateľ speváčky Liberto Mealha uviedol, že napriek komplikáciám zostávajú lekári optimistickí. „Sú pozitívne naladení a veria, že sa môže úplne zotaviť,“ povedal. Podľa jeho slov sa prvé zdravotné problémy objavili ešte počas koncertu v Londýne. „Počas vystúpenia sa necítila dobre a absolvovala vyšetrenia, no lekári nič nezistili,“ opísal Mealha. Speváčka sa následne presunula do Algarve, kde sa jej stav výrazne zhoršil.
„Začala mať silné bolesti brucha. O dva dni neskôr ju zo súkromnej kliniky urgentne previezli do nemocnice vo Fare, pretože jej prasklo slepé črevo a potrebovala okamžitú operáciu.“ Hovorca speváčky minulý týždeň potvrdil, že bola uvedená do umelo navodeného spánku, aby sa podporilo jej zotavovanie po operácii. Hudobná ikona, známa hitom Total Eclipse of the Heart, mala byť spočiatku v stabilizovanom stave na oddelení intermediárnej starostlivosti. Po následných komplikáciách ju však previezli na JIS.