Slovákov rozdelili MZDY: Veľké POROVNANIE, v jednom okrese berú vyše dvetisíc eur, inde ani 1 300!

BRATISLAVA - Rozdiely v platoch medzi slovenskými okresmi zostávajú obrovské. Kým zamestnanci v centre hlavného mesta si v priemere mesačne zarobili viac ako 2 400 eur, v niektorých regiónoch sa priemerná mzda nedostala ani na hranicu 1 300 eur. Vyplýva to z novej Regionálnej štatistiky práce Štatistického úradu SR za rok 2025.
Priemerná mesačná mzda podľa Štatistického úradu SR dosiahla na Slovensku v roku 2025 sumu 1 864 eur. Oproti predchádzajúcemu roku si zamestnanci polepšili v priemere o 115 eur. Napriek tomu túto hranicu prekročilo iba 14 zo 79 slovenských okresov.
Vedie pochopiteľne Bratislava, kto je na chvoste?
Najvyššiu priemernú mzdu zaznamenal okres Bratislava I, kde zamestnanci zarábali v priemere 2 455 eur mesačne. Na opačnom konci rebríčka sa umiestnil okres Veľký Krtíš s priemernou mzdou len 1 294 eur. Rozdiel medzi oboma regiónmi tak dosiahol až 1 161 eur.
Viac ako 2 000 eur mesačne zarábali zamestnanci iba v šiestich okresoch Slovenska. Patrí medzi ne všetkých päť bratislavských okresov a Košice II. Naopak, pod hranicou 1 500 eur zostalo až 19 okresov, predovšetkým na juhu a východe krajiny.
K okresom s najnižšími priemernými mzdami patrili okrem Veľkého Krtíša aj Poltár, Svidník, Medzilaborce, Sabinov, Krupina, Bardejov, Sobrance, Rimavská Sobota či Kežmarok.
Mzdy rástli takmer všade
Pozitívnou správou je, že vo väčšine okresov sa platy medziročne zvýšili. Jedinou výnimkou bol okres Košice III, kde priemerná mzda oproti roku 2024 klesla.
Najrýchlejší rast zaznamenali okresy Košice II, Banská Štiavnica a Martin, kde sa priemerné zárobky zvýšili o 10 až 14 percent. Naopak, najpomalší rast evidovali Bratislava III, Kysucké Nové Mesto a Poltár.
Telekomunikácie vedú, gastro zaostáva
Výrazné rozdiely sú aj medzi jednotlivými odvetviami ekonomiky. Najlepšie platenými boli zamestnanci v telekomunikáciách, kde priemerná mesačná mzda dosiahla 3 173 eur.
Viac ako 3 000 eur mesačne zarábali aj pracovníci v oblasti počítačového programovania a poradenstva, vo výrobe koksu a spracovaní ropy či v pomocných činnostiach finančných služieb a poisťovníctva.
Na opačnom konci rebríčka skončili reštaurácie a pohostinstvá. Zamestnanci v gastre si v priemere zarobili iba 998 eur mesačne. Menej ako 1 300 eur dostávali aj pracovníci vo výrobe odevov, bezpečnostných a pátracích službách, pri údržbe zariadení a krajiny či v sociálnej práci bez ubytovania.
Na mape porovnali aj počet pracovných miest
Na Slovensku pracovalo v roku 2025 približne 1,6 milióna zamestnancov. Najväčším pracovným trhom bol okres Bratislava I s takmer 116-tisíc zamestnancami. Nasledovala Bratislava II, pričom viac ako 60-tisíc pracujúcich evidovali aj okresy Nitra, Žilina a Bratislava III.
Najmenej zamestnancov pracovalo v okrese Košice III, kde ich priemerný počet dosiahol len 1 251.