Slovenská herečka podľahla vážnej chorobe: Prehovorila o nej tesne pred smrťou

Milka Zimková sa narodila 1. augusta 1951 ako Emília Lešková v obci Okružná. Po maturite na gymnáziu v Prešove študovala v rokoch 1969 – 1973 herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

Po ukončení štúdií pôsobila v Divadle pre deti a mládež v Trnave, ale od roku 1975 pôsobila v slobodnom povolaní a desiatky rokov sa venovala divadelnému žánru monodrámy. Patrí totiž na Slovensku k zakladateľkám tzv. divadla jedného herca a pre svoje monodramatické predstavenia si sama písala divadelné texty. So svojimi monodrámami reprezentovala Slovensko v Česku, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku, Nemecku, Rusku, ale aj na Kube.

Významný zdroj inšpirácie pre svoje diela našla v rodnom kraji. Šarišský dialekt, temperament a originálny zmysel pre humor ľudí z východoslovenského regiónu úspešne preniesla nielen do knižného debutu Pásla kone na betóne (1980), za ktorý dostala cenu Ivana Kraska, ale aj do kníh No a čo (1985), Bez slov (1999), alebo InterCity (2009), či do textov monodrám ako Ňeveľo nás idze, ňeveľo nam treba (1979), Čas kikiríkania (1980), Žniva (1986), To len tak naoko (1989).

Filmových či televíznych divákov si Milka Zimková získala účinkovaním vo filme Pásla kone na betóne (1980). Kultová snímka odohrávajúca sa v Zimkovej rodnom kraji, ktorú režíroval Štefan Uher, vznikla na základe jej rovnomenného knižného debutu. Vo filme stvárnila hlavnú postavu Johany Ovšenej, slobodnej matky, ktorá sa snaží pre svoju tehotnú dcéru vydobyť kúsok šťastia, napríklad hľadaním vhodného ženícha. Úspešný film sa dočkal aj voľného pokračovania pod názvom ...kone na betóne (1995), pod ktoré sa režisérsky podpísal Stanislav Párnický.

Medzi známe filmy, v ktorých sa predstavila Milka Zimková, patria aj snímky Kosenie jastrabej lúky (1981), Zrelá mladosť (1983), Sedmé nebe (1987), Proč? (1989), alebo Montiho čardáš (1989).

Za svoju hereckú a autorskú prácu získala mnoho ocenení, medzi inými napríklad Hlavnú cenu medzinárodnej poroty na 40. festivale Divadla jedného herca v poľskej Vroclavi.

Milka Zimková zomrela 30. mája 2023. „Milka bojovala s onkologickým ochorením. Bolo to pre ňu nesmierne náročné, pretože liečba jej zobrala veľa fyzickej aj psychickej sily,“ povedal týždenníku Život zdroj, podľa ktorého Zimková podstupovala chemoterapiu.

„Keď sa to dozvedela, tak sa dala aj na alternatívnu formu liečenia. Skúšala v podstate všetko. Bola to bojovníčka a tým, že bola taká silná, tak sa udržala pri živote možno dlhšie ako ktokoľvek iný,“ povedal topkám producent a dramaturg Roberto Leca.

Samotná Zimková prehovorila o svojej chorobe krátko pred smrťou pre Plus 7 dní. Začalo to bolesťami brucha. „Krvné aj pečeňové testy výborné. Predpísali mi lieky a nejako to ustalo. Predminulý rok sa bolesti vrátili, tak mi jeden urológ hovorí, že ma pošle na magnetickú rezonanciu. A tam to našli...“ povedala.

Pracovala však až do poslednej možnej chvíle, ešte koncom minulého roka stála na javisku. „Teraz by som už nevládala dýchať,” prezradila Zimková redaktorke v rozhovore, ktorý sa do tlače dostal až po jej smrti.

