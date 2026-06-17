Kúzlo vyprchalo: Draco Malfoy je opäť sám... Už loví na zoznamke!

LOS ANGELES - Tom Felton, známy najmä ako Draco Malfoy z filmovej série o Harrym Potterovi, vstupuje do novej životnej kapitoly. Po rozchode s dlhoročnou partnerkou sa údajne vrátil na exkluzívnu zoznamovaciu aplikáciu pre celebrity.
Fanúšikovia Harryho Pottera si všimli zmenu v osobnom živote Toma Feltona. Herec, ktorého preslávila úloha Draca Malfoya, je podľa informácií denníka The Sun opäť nezadaný. Po približne šiestich rokoch sa totiž skončil jeho vzťah s návrhárkou šperkov Roxanne.
Náznakom rozchodu je jeho návrat na exkluzívnu zoznamovaciu platformu Raya, ktorú využívajú najmä známe osobnosti. Felton si tam nedávno obnovil profil a pridal aj nové fotografie. Medzi nimi nechýba ani záber s jeho psami.
Felton sa naplno venuje svojej kariére. Popri filmovaní a televíznych projektoch sa objavuje na divadelných doskách. Zdá sa teda, že pracovných príležitostí má viac než dosť – a možno sa čoskoro objaví v jeho živote aj nová láska.
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