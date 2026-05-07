Náhly kolaps legendárnej speváčky: Okamžitý prevoz do nemocnice a... Podstúpila akútnu operáciu!

PORTUGALSKO - Fanúšikovia Bonnie Tyler (74) ostali v šoku. Legendárna speváčka s nezameniteľným chrapľavým hlasom, ktorú celý svet pozná vďaka hitu Total Eclipse of the Heart, skončila urgentne v nemocnici a musela podstúpiť akútnu operáciu. A podľa najnovších informácií išlo o poriadne vážnu situáciu.
74-ročnú speváčku Bonnie Tyler hospitalizovali vo Faro v Portugalsku, kde má svoj dom. Podľa oficiálneho vyhlásenia jej tímu musela podstúpiť urgentnú operáciu čriev. Niektoré médiá uvádzajú, že dôvodom mala byť dokonca perforácia čreva, teda stav, ktorý môže byť život ohrozujúci, ak sa nerieši okamžite.Operácia vraj dopadla úspešne. Jej tím potvrdil, že speváčka momentálne zotavuje a je pod dohľadom lekárov.
Zatiaľ však nie je jasné ako dlho zostane hospitalizovaná, či bude musieť zrušiť plánované koncerty. Celá situácia je o to šokujúcejšia, že ešte nedávno Bonnie pôsobila plná energie. V rozhovoroch hovorila, že sa cíti fit, cvičí pilates a stále si užíva koncertovanie. Dokonca sa pripravovala na veľké európske turné, ktoré malo odštartovať už 22. mája na Malte. A potom prišiel náhly zdravotný kolaps.
Bonnie Tyler je jednou z posledných veľkých rockových ikon 80. rokov, ktoré stále aktívne koncertujú. Jej drsný hlas, obrovská hriva blond vlasov a dramatické balady ju urobili nesmrteľnou legendou. Práve preto správa o urgentnej operácii zasiahla fanúšikov tak silno. Internet okamžite zaplavili odkazy podpory a obavy, či sa speváčka ešte dokáže vrátiť na pódium v plnej sile.
Aj keď jej tím situáciu upokojuje, realita je jasná. Urgentná operácia čriev vo veku 74 rokov nie je banalita. Perforácia čreva môže byť mimoriadne nebezpečná a plné zotavenie môže trvať týždne až mesiace. A hoci Bonnie vždy pôsobila ako nezničiteľná rockerka, tentoraz jej telo zrejme vyslalo veľmi tvrdý signál. Fanúšikovia teraz len dúfajú, že žena, ktorá naspievala jeden z najikonickejších hitov všetkých čias, zvládne aj tento boj.
