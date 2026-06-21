Dráma kvôli kolapsu: Rod Stewart prerušil koncert, museli ho zachraňovať priamo na pódiu!

UTAH - Legendárny rocker Rod Stewart (81) prežil na pódiu dramatické chvíle. Počas koncertu v Utahu musel náhle prerušiť vystúpenie a privolať pomoc. Fanúšikovia s obavami sledovali, ako mu personál priniesol kyslíkovú bombu. Napriek zdravotným problémom však odmietol odísť z pódia a koncert dokončil.
To, čo malo byť ďalším triumfálnym večerom jeho turné One Last Time, sa zmenilo na moment, ktorý fanúšikom vyrazil dych. Počas koncertu v amfiteátri v meste West Valley City v americkom Utahu si prítomní všimli, že Rod Stewart sa pohybuje pomalšie než zvyčajne a opakovane sa opiera o vybavenie na pódiu. Krátko nato bolo jasné, že niečo nie je v poriadku. Podľa videí z miesta sa 81-ročný spevák necítil dobre a v jednom momente musel prerušiť vystúpenie.
Členovia tímu mu priniesli kyslíkovú bombu, z ktorej sa niekoľkokrát nadýchol, aby sa zotavil. Publikum zostalo v napätí a mnohí sa obávali, že koncert sa skončí predčasne. Stewart však opäť ukázal, prečo patrí medzi najväčších profesionálov hudobnej scény. Keď sa trochu spamätal, obrátil sa na publikum so slovami: „Show musí pokračovať.“ Následne priznal, že takmer odpadol, a požiadal fanúšikov, či im nebude prekážať, ak si na ďalšiu časť koncertu sadne. Zvyšok vystúpenia potom odspieval sediac na stoličke.
Zaujímavé je, že koncert sa konal vo výške približne 1300 metrov nad morom, čo mohlo podľa médií prispieť k jeho problémom s dýchaním. Oficiálne potvrdenie príčiny však zatiaľ nepadlo. Incident prichádza len niekoľko týždňov po sérii zdravotných komplikácií. Spevák nedávno zrušil viacero koncertov pre infekciu horných dýchacích ciest, zápal dutín a laryngitídu. Niektoré vystúpenia museli byť presunuté doslova na poslednú chvíľu, čo medzi fanúšikmi vyvolalo veľké sklamanie. Napriek tomu Stewart opakovane zdôrazňuje, že do dôchodku sa nechystá.
Hoci už obmedzil veľké svetové turné, tvrdí, že hudbu miluje natoľko, že chce vystupovať čo najdlhšie. Aj po najnovšom incidente zostávajú v jeho kalendári naplánované ďalšie koncerty v USA. Pre fanúšikov však zostáva najdôležitejšia jedna otázka: je legendárny rocker v poriadku? Po dramatických chvíľach v Utahu si mnohí uvedomili, že aj hudobné ikony sú len ľudia. A keď Rod Stewart bojoval o dych priamo pred ich očami, bolo jasné, že tentoraz nešlo len o ďalší koncert, ale o moment, ktorý vystrašil celý štadión.
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