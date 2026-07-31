ZÁZRAK Novorodenec v Brazílii ušiel hrobárovi z lopaty, PREBRAL sa až v márnici! TOTO hovoria lekári

SAO PAULO – Zázraky sa skutočne dejú a prípade tohto novorodenca to platí dvojnásobne. Lekári sa ho pokúšali dvakrát oživiť, ale všetko bolo márne. Nakoniec ho vyhlásili za mŕtveho. Všetci mohli potvrdiť, že srdce prestalo biť. Šok prišiel v márnici. Dieťa sa prebralo.
Novorodenca Noaha už pozná celá Brazília. Chlapec prišiel na svet len prednedávnom a už dokázal vyhrať boj so smrťou. Riaditeľ nemocnice Santa Casa v Sao Paule, Marco Aurélio Mestrinel, do týchto chvíľ nerozumie, čoho boli lekári svedkami.
Bol mŕtvy hodiny
Pre portál Fantástico priblížil, že Noaha sa pokúšali špecialisti dvakrát oživiť. Okrem toho dodal, že boli dodržané všetky lekárske postupy a nikto z jeho ľudí nepochybil. Noaha po neúspešnej resuscitácii vyhlásili za mŕtveho, no o niekoľko hodín prišiel šok. Chlapec sa prebral v márnici.
"Oživovali sme dlhšie ako 40 minút. Všetky prístroje ukazovali, že dieťa je mŕtve. Nemalo žiadny pulz. Následne sa určí presný čas smrti. Doteraz nevieme vysvetliť, ako je možné, že chlapec opäť žije," hovorí Mestrinel s tým, že jeho tím dodržal všetky postupy.
Bolo spustené vyšetrovanie v rámci vnútorného chodu nemocnice a prípadom sa už zaoberá aj etická komisia.
Podľa odborníka zohral veľkú úlohu vrodený syndróm
Riaditeľ Detskej nemocnice Sabará Nelson Horigoshi vysvetlil, že podobné prípady sú len veľmi zriedkavé, pričom keď sa už vyskytnú, týkajú sa väčšinou starších pacientov a prevažne seniorov.
"Aby ste mi lepšie rozumeli, toto je veľmi ojedinelý prípad v rámci celého sveta. Výskum z roku 2020 hovoril o 65 podobných klinických usmrteniach, z ktorých sa pacienti prebrali. U detí je to veľmi neobvyklé," hovorí.
Spomenul však Lazarusov syndróm, ktorý spôsobuje spontánne nakopnutie krvného obehu aj po tom, ako bola resuscitácia viackrát neúspešná. Zhruba 70 percent pacientov sa vráti do 5 až 10 minút. Noah bol ale klinicky mŕtvy niekoľko hodín.
Dva dni po tom, čo ho našli dýchať v márnici, bol Noah prevezený do klinickej nemocnice Hospital das Clínicas v Bauru, ktorá sa špecializuje na genetické choroby a vrodené anomálie. Dieťa zostáva naďalej hospitalizované. Podľa rodičov sa stav Noaha zlepšuje.