VIDEO Novákovi z Na nože sa naskytol pohľad pre bohov, no… takmer pustil do treniek

ALJAŠKA - Takýto zážitok sa len tak nevidí! Šéfkuchár Martin Novák, ktorého diváci poznajú z obľúbenej relácie Na nože, zažil počas výletu na Aljašku poriadne adrenalínový moment. Uprostred nádhernej prírody sa mu totiž do cesty postavil obrovský medveď.
A hoci sa snažil zachovať chladnú hlavu, sám priznal, že o poriadnu dávku strachu nebola núdza. Novák sa o neuveriteľné zábery podelil so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti. Na videu vidieť mohutného maca, ktorý sa bez väčších obáv približuje ku kamere a zvedavo ju obzerá. Od šéfkuchára ho pritom delili iba približne dva až tri metre.
„Takýto krásny stret s macom sme dnes mali na našom zájazde na Aljašku. Priblížil sa k nám cca na 2 – 3 metre, celkom zvedavý a prišiel aj zapózovať do kamery,“ uviedol v popise k videu Novákov spolucestovateľ. V ďalšom momente stojí šéfkuchár tvárou v tvár obrovskému zvieraťu a celý okamih si natáča na telefón. Navonok pôsobí pokojne, no jeho reakcia pobavila všetkých naokolo.
„Nebojíš sa?“ ozve sa vo videu otázka od kamaráta. Novákova odpoveď bola jasná a zároveň poriadne vtipná: „Vôbec. Ukážem ti trenky potom.“ Aj keď si zo situácie dokázal urobiť žart, stretnutie s medveďom v takejto blízkosti rozhodne nie je bežný zážitok. Novák si tak z Aljašky okrem nádherných záberov odnesie aj poriadnu dávku adrenalínu a príbeh, ktorý bude ešte dlho rozprávať.
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