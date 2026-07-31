V policajnom zbore zavládol šok a smútok: O život prišiel po čelnej zrážke na Liptove ich kolega

LIPTOVSKÁ SIELNICA - Na Liptove dnes došlo k tragickej dopravnej nehode. Po čelnej zrážke auta a policajnej motorky zomrel policajt.
Polícia o ťažkej nehode na ceste II/584 v smere z Liptovskej Sielnice na Huty informovala popoludní na sociálnej sieti. Cesta bola po zrážke osobného auta a motorky uzavretá. Ako sa ukázalo, na služobnej motorke sedel príslušník policajného zboru. Zasahovať musel aj záchranársky vrtuľník. Žiaľ, ani rýchly zásah už policajtovi nepomohol a ten svojim zraneniam podľahol.
Správa o náhlaje a tragickej nehode kolegu zasiahla aj odborový zväz polície. "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tragickej dopravnej nehode, pri ktorej prišiel o život príslušník Policajného zboru. Odborový zväz polície v Slovenskej republike vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, blízkym, kolegom a všetkým, ktorých táto tragická udalosť zasiahla. Zároveň prajeme skoré a úplné uzdravenie všetkým zraneným účastníkom nehody," uviedli.
"Táto tragédia je bolestnou pripomienkou toho, aká náročná a nepredvídateľná je služba policajtov. Každý deň nastupujú do výkonu služby s vedomím, že chránia životy, zdravie a bezpečnosť občanov, pričom sami neraz čelia vysokému riziku. Ani bežný výjazd nemusí skončiť návratom domov. Česť pamiatke zosnulého kolegu. Nikdy nezabudneme na obetu tých, ktorí pri výkone služby položili to najcennejšie – svoj život," dodali.