Cesta ako zo zlého sna: V Bratislave uviazol rýchlik! Ľudia trpeli vo vagónoch bez klimatizácie

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BRATISLAVA - Cestujúci vo vlaku v Bratislave a ocitli v nepríjemnej situácii. Uviazli v rýchliku EX616 TATRAN, ktorý musel zostať stáť pred stanicou Vinohrady, pretože pretože na nástupišti stál odstavený pokazený osobný vlak.
Vlak bol v tom čase plný ľudí. Celá nepríjemnosť trvala dlhú hodinu a pol. Personál ľuďom z vlaku bez klimatizácie nechcel dovoliť vystúpiť, pretože to bolo nebezpečné. Niekoľkí však na vlastné riziko z vlaku napriek tomu vyšli. Informuje o tom web tnlive.
Nakoniec sa rýchlik posunul o pár desiatok metrov na voľný kúsok perónu, kde ľuďom dovolili vystúpiť jednými dvermi von.