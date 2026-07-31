Piatok31. júl 2026, meniny má Ignác, zajtra Božidara

Aj najmenší štát sveta má ústavu: Dnes vstúpila do platnosti nová

Ilustračné foto
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. v piatok vyhlásil novú ústavu Vatikánu. Nahradil tak verziu Základného zákona Vatikánskeho mestského štátu, ktorú v roku 2023 vydal predošlý pápež František. Cieľom je podľa Vatikánu zohľadniť nové administratívne požiadavky a niektoré dôležité legislatívne zmeny, ku ktorým došlo v priebehu uplynulých rokov.

Najvýraznejšia zmena v ústave sa týka predsedníctva Governatorátu Vatikánskeho mestského štátu. V roku 2025 pápež František vymenoval sestru Raffaellu Petriniovú za prvú ženu a prvú osobu, ktorá nie je kardinálom, na post prezidenta tohto vatikánskeho orgánu, ktorý spravuje denné záležitosti Vatikánu. Prezident governatorátu je zároveň automaticky prezidentom Pápežskej komisie pre mestský štát Vatikán, na ktorú pápež deleguje legislatívnu moc.

Hoci základný zákon z roku 2023 už umožňoval, aby členmi tejto komisie boli aj osoby, ktoré nie sú kardinálmi, post prezidenta bol vyhradený pre kardinála. Nová ústava už zohľadňuje, že prezidentom nemusí byť kardinál. Ústava okrem toho zdôrazňuje nezávislosť súdnictva Vatikánu a stanovuje pravidlá pre finančné hospodárenie a ďalšie štátne postupy.

Podľa základného zákona je legislatívna, exekutívna aj súdna moc naďalej úplne v rukách hlavy Vatikánskeho mestského štátu, ktorým je pápež. Nová ústava Leva XIV. je štvrtou ústavou od vzniku Vatikánskeho mestského štátu v roku 1929. Na základe Lateránskej zmluvy s Talianskom uzavretej v tom istom roku bola prijatá prvá ústava, ktorá platila až do roku 2000, keď pápež Ján Pavol II. prijal nový základný zákon.

Vatikánsky mestský štát a Svätá stolica sú dvomi rôznymi subjektmi medzinárodného práva, aj keď na vrchole hierarchie oboch je pápež. Kým Svätá stolica je hlavnou biskupskou stolicou pre 1,2 miliardy katolíckych veriacich západných i východných obradov, mestský štát Vatikán bol zriadený, aby zaistil nezávislosť Svätej stolice a jej suverenitu v medzinárodných vzťahoch.

Dokumenty Vatikánu sa vydávajú v taliančine, ktorá je aj komunikačným jazykom Vatikánu, zatiaľ čo oficiálne dokumenty Svätej stolice sú najmä v latinčine. Tieto dva subjekty majú dokonca aj odlišné pasy.

Viac o téme: PápežústavaŠtátVatikánLevNová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pápež Lev XIV.
Pápež začal svoj letný pobyt v Castel Gandolfo: V modlitbe spomenul Venezuelu
Zahraničné
viceprezident USA J.D. Vance
Vance kritizuje Vatikán: Postoj k imigrácii je znepokojujúci
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Hrozba rozkolu v cirkvi: Pápež Lev XIV. nalieha na lefebvristov, ich krok môže viesť k exkomunikácii
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. opäť vyzval na mier: Násilie nebude mať posledné slovo
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Emma Zapletalová pred štartom ME v atletike
Emma Zapletalová pred štartom ME v atletike
Atletika
Manželka rapera Majselfa prezradila tajomstvo mladistvého vzhľadu: Toto je malý zázrak!
Manželka rapera Majselfa prezradila tajomstvo mladistvého vzhľadu: Toto je malý zázrak!
Prominenti
Rolovanie lietadla A350-1000ULR na letisku v Toulouse
Rolovanie lietadla A350-1000ULR na letisku v Toulouse
Cestovanie

Domáce správy

Dopravná nehoda v smere
V policajnom zbore zavládol šok a smútok: O život prišiel po čelnej zrážke na Liptove ich kolega
Domáce
Cesta ako zo zlého
Cesta ako zo zlého sna: V Bratislave uviazol rýchlik! Ľudia trpeli vo vagónoch bez klimatizácie
Domáce
FOTO Slovensko čaká extrémny víkend:
Slovensko čaká extrémny víkend: Meteorológovia vydali najvyššie výstrahy
Domáce
Dráma v Nízkych Tatrách: Rakúskeho turistu po uštipnutí hmyzom zachraňovali záchranári aj vrtuľník
Dráma v Nízkych Tatrách: Rakúskeho turistu po uštipnutí hmyzom zachraňovali záchranári aj vrtuľník
Prešov

Zahraničné

Otec vyvraždil svoju rodinu
Nevysloviteľná rodinná tragédia: Otec zabil šesť svojich detí a manželku! Potom podpálil dom a spáchal samovraždu
Zahraničné
Raši reaguje na migračnú
Raši reaguje na migračnú krízu: Slovensko je pripravené chrániť hranice EÚ
Zahraničné
Migranti sa vracajú späť
Boli obavy zbytočné? Španielsko už vrátilo do Maroka viac ako 50-tisíc migrantov
Zahraničné
Rusko ide po dcére
Rusko ide po dcére zavraždeného kritika Kremľa: Hrozí jej až šesť rokov väzenia
Zahraničné

Prominenti

Česko-Slovenský ples, Erika Barkolová
Erika Barkolová ukázala mamu v bikinách: Fúúú... Táto žena vraj čoskoro oslávi 70-tku?
Domáci prominenti
Bianca Censori
Bianca Censori sa opäť vyzliekla: Megariť v sieťke a roztečené prsiská na fotkách v garáži!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Černák. Na
Manželka rapera Majselfa prezradila tajomstvo mladistvého vzhľadu: Toto je malý zázrak!
Domáci prominenti
Katarína Brychtová
Katka Brychtová s dcérou v Bratislave: Zladené outfity a vzácne chvíle s vnúčatami z Kanady
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Aj najmenší štát sveta
Aj najmenší štát sveta má ústavu: Dnes vstúpila do platnosti nová
Zaujímavosti
Týchto 10 diagnóz najčastejšie
Týchto 10 diagnóz najčastejšie ničí sexuálny život: Mnohé by ste s intimitou vôbec nespájali
vysetrenie.sk
Rosa Beckerton s listom
List školáčky z roku 1969 šokuje: Predpovedala v ňom budúcnosť! Jej očakávania sa splnili
Zaujímavosti
Ilustračné foto
August bude magický: Obloha chystá výnimočné divadlo, ktoré si nenechajte ujsť!
Zaujímavosti

Dobré správy

ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk
Čo si Slovenky balia
Čo si Slovenky balia do kozmetickej tašky cez leto? Trend je jasný, toto vám nemôže chýbať
feminity.sk

Ekonomika

Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!
Tatra banka 35 rokov po vzniku ikonického trojpásu mení logo. Zmena sa dotkne celej skupiny
Tatra banka 35 rokov po vzniku ikonického trojpásu mení logo. Zmena sa dotkne celej skupiny
Bratislavské letisko láka rekordné počty Maďarov: Rozhodujú nižšie ceny a výhodnejšia ponuka letov
Bratislavské letisko láka rekordné počty Maďarov: Rozhodujú nižšie ceny a výhodnejšia ponuka letov

Šport

FOTO Ronaldova zvodná kráska rozvírila vášne na golfe: Jej outfit vyvolal búrlivú diskusiu
FOTO Ronaldova zvodná kráska rozvírila vášne na golfe: Jej outfit vyvolal búrlivú diskusiu
Ostatné
Slovensko má na dosah historickú senzáciu: Zapletalová mieri na ME ako líderka, tlak nevníma
Slovensko má na dosah historickú senzáciu: Zapletalová mieri na ME ako líderka, tlak nevníma
Emma Zapletalová
Logika na prvom mieste: Slovan a DAC požiadali o výnimku, vedenie ligy im vyhovelo
Logika na prvom mieste: Slovan a DAC požiadali o výnimku, vedenie ligy im vyhovelo
Niké liga
Sľubovali zisk, no takmer zbankrotovali: Olympiáda, ktorá zruinovala celé mesto
Sľubovali zisk, no takmer zbankrotovali: Olympiáda, ktorá zruinovala celé mesto
Olympijské hry

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
Predstavujeme
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Tipy a triky
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
Predstavujeme
Obchvat Tvrdošína zásadne zmenil dopravu v meste. Dramatický pokles nákladnej dopravy
Obchvat Tvrdošína zásadne zmenil dopravu v meste. Dramatický pokles nákladnej dopravy
Doprava

Kariéra a motivácia

Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
KarieraInfo.sk
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Pre zamestnávateľov
FS: Daniari kontrolujú využívanie áut na podnikanie, nie nákupné tašky
FS: Daniari kontrolujú využívanie áut na podnikanie, nie nákupné tašky
Domáce
Veľká zmena pre živnostníkov: Pozastavenie živnosti bude po novom jednoduchšie
Veľká zmena pre živnostníkov: Pozastavenie živnosti bude po novom jednoduchšie
Aktuality

Varenie a recepty

Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Vymeňte varené klasy za tento letný šalát z kukurice. Perfektne doplní každé mäso.
Vymeňte varené klasy za tento letný šalát z kukurice. Perfektne doplní každé mäso.
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Rady a tipy
Pravidlo pästí: Jednoduchý manuál na zdravé chudnutie a štíhlu líniu
Pravidlo pästí: Jednoduchý manuál na zdravé chudnutie a štíhlu líniu
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Ruský bombardér Su-24M v hodnote miliónov zničili dva drony Hornet. Jeden stál iba 11-tisíc dolárov
VIDEO: Ruský bombardér Su-24M v hodnote miliónov zničili dva drony Hornet. Jeden stál iba 11-tisíc dolárov
Armádne technológie
Čínsky kolos Linghang pokoril svetový rekord: Pod riekou Jang-c’-ťiang razil viac než 11 kilometrov bez prerušenia
Čínsky kolos Linghang pokoril svetový rekord: Pod riekou Jang-c’-ťiang razil viac než 11 kilometrov bez prerušenia
Technológie
Cudzí ľudia si môžu prezrieť tvoj dom cez Google Mapy. Túto možnosť môžeš vypnúť
Cudzí ľudia si môžu prezrieť tvoj dom cez Google Mapy. Túto možnosť môžeš vypnúť
Bezpečnosť
Darwin mal pravdu, no nie úplne. Biológovia oživujú teóriu, ktorú pred 200 rokmi zavrhli
Darwin mal pravdu, no nie úplne. Biológovia oživujú teóriu, ktorú pred 200 rokmi zavrhli
Veda a výskum

TN LIVE

Pri pokuse doplávať do španielskej Ceuty zomrelo najmenej 57 ľudí. Drvivá väčšina migrantov sa vrátila do Maroka
Pri pokuse doplávať do španielskej Ceuty zomrelo najmenej 57 ľudí. Drvivá väčšina migrantov sa vrátila do Maroka
Zahraničné
Príbeh, ktorý chytá za srdce. Futbalista bez ruky zariadil senzáciu v Konferenčnej lige
Príbeh, ktorý chytá za srdce. Futbalista bez ruky zariadil senzáciu v Konferenčnej lige
Šport
Napätie medzi futbalistami a Huliakom rastie. SFZ pripravuje trestné oznámenie
Napätie medzi futbalistami a Huliakom rastie. SFZ pripravuje trestné oznámenie
Domáce
Od začiatku leta sa v slovenských vodách utopilo vyše 30 ľudí. Záchranári varujú pred častou chybou
Od začiatku leta sa v slovenských vodách utopilo vyše 30 ľudí. Záchranári varujú pred častou chybou
Domáce

Bývanie

V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou

Pre kutilov

O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
Záhrada
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Aktuality
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Psychológovia prezradili, ako spoznáte, že vzťah má budúcnosť už po prvých mesiacoch: Odhaľte, ako na tom ste a nestrácajte čas
Partnerské vzťahy
Psychológovia prezradili, ako spoznáte, že vzťah má budúcnosť už po prvých mesiacoch: Odhaľte, ako na tom ste a nestrácajte čas
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Otec vyvraždil svoju rodinu
Zahraničné
Nevysloviteľná rodinná tragédia: Otec zabil šesť svojich detí a manželku! Potom podpálil dom a spáchal samovraždu
Dopravná nehoda v smere
Domáce
V policajnom zbore zavládol šok a smútok: O život prišiel po čelnej zrážke na Liptove ich kolega
Cesta ako zo zlého
Domáce
Cesta ako zo zlého sna: V Bratislave uviazol rýchlik! Ľudia trpeli vo vagónoch bez klimatizácie
Šokujúci útok v mestskom
Zahraničné
Šokujúci útok v mestskom parku za bieleho dňa: Neznámy muž sexuálne napadol tínedžera!

Ďalšie zo Zoznamu