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Bulharsko ide voliť prezidenta: Vládna strana už ukázala na svoju kandidátku

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

SOFIA - Prezidentské voľby v Bulharsku sa uskutočnia 25. októbra, v piatok o tom rozhodol parlament. Vládna strana Progresívne Bulharsko už podporila ako svoju kandidátku súčasnú prezidentku Ilianu Jotovú.

Niekdajšia viceprezidentka úrad prevzala po odstúpení Rumena Radeva, ktorý podal demisiu v januári, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách. V januári v nich zvíťazilo práve Radevovo Progresívne Bulharsko a bývalý prezident v premiérskom kresle vytvoril novú vládu.

Funkcia prezidenta má v Bulharsku prevažne reprezentatívny charakter, je však zároveň veliteľom ozbrojených síl, môže vetovať schválené návrhy zákonov a podpisuje medzinárodné zmluvy.

Prezidentské voľby podľa AP ukážu, či sa Radevovi podarí udržať dominantné postavenie, ktoré jeho strana získala v aprílových parlamentných voľbách a ukončila sa tak dlhodobá politicky patová situácia v krajine. V prípade víťazstva Jotovej by prezidentský úrad aj premiérske kreslo zostali v rukách dlhoročných politických spojencov.

Ak v prvom kole prezidentských volieb žiadny kandidát nezíska väčšinu hlasov alebo volebná účasť bude nižšia ako 50 percent oprávnených voličov, uskutoční sa druhé kolo medzi dvoma kandidátmi s najvyšším počtom hlasov. Doteraz si voliči prezidenta Bulharska vždy zvolili až v druhom kole.

Viac o téme: OktóberPrezidentské voľbyDátumBulharsko
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