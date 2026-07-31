Nevysloviteľná rodinná tragédia: Otec zabil šesť svojich detí a manželku! Potom podpálil dom a spáchal samovraždu

GRAND HAVEN – Americké úrady objasnili jednu z najväčších rodinných tragédií posledných rokov. Vyšetrovanie potvrdilo, že 47-ročný muž v štáte Michigan zastrelil svoju manželku a šesť detí, následne úmyselne založil požiar v rodinnom dome a nakoniec obrátil zbraň proti sebe.
Požiar odhalil desivý zločin
Hasiči boli v piatok privolaní k požiaru rodinného domu v obci Grand Haven Township neďaleko jazera Michigan. Keď sa dostali dovnútra, našli telá ôsmich členov jednej rodiny. Agentúra AP s odvolaním sa na úrad šerifa okresu Ottawa informovala, že pitvy potvrdili strelné poranenia u matky a všetkých šiestich detí, zatiaľ čo smrť otca vyšetrovatelia označili za samovraždu.
Polícia identifikovala páchateľa ako 47-ročného Kristophera Karolkiewicza. Obeťami sa stali jeho 39-ročná manželka Amanda „Mandy“ Karolkiewiczová a ich šesť detí vo veku od päť do pätnásť rokov. Šerifov úrad ich mená nezverejnil. Vyšetrovatelia uviedli, že išlo o štyroch biologických synov vo veku 15, 12, 11 a 5 rokov a dve adoptované 11-ročné dvojičky. Všetkých šesť detí našli vo vlastných spálňach.
Vraždy sa odohrávali celé hodiny
Magazín People napísal, že podľa vyšetrovateľov sa útok pravdepodobne začal vo štvrtok neskoro večer a pokračoval až do piatkového rána. Policajti na mieste nenašli list na rozlúčku a motív činu zostáva neznámy. Vyšetrovatelia teraz analyzujú veľké množstvo dokumentov a elektronických zariadení, ktoré by mohli objasniť, čo tragédii predchádzalo.
Podľa úradu šerifa nenašli kriminalisti žiadne známky zápasu ani dôkazy o tom, že by zbraň použila iná osoba. Všetky doterajšie zistenia nasvedčujú tomu, že vraždy aj následnú samovraždu spáchal výlučne otec rodiny.
Po vraždách založil požiar
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar vznikol až po vraždách. Oheň bol úmyselne založený na viacerých miestach na prízemí aj v pivnici domu, kde vznikli najväčšie škody. Pri požiari uhynulo aj niekoľko psov a najmenej jedna mačka.
Šerif Eric DeBoer označil celý prípad za mimoriadne bolestivý. „Je to nevysloviteľná tragédia, ktorú možno nikdy úplne nepochopíme,“ povedal podľa agentúry AP.
Rodina bola v komunite dobre známa
Amanda „Mandy“ Karolkiewiczová pracovala ako zastupujúca učiteľka na základnej škole Peach Plains Elementary. Magazín People pripomína, že spolu s manželom vychovávala šesť detí a na sociálnych sieťach často zdieľala fotografie zo spoločných výletov, školských aktivít či rodinného života. Bola známa aj svojou kresťanskou vierou a dobrovoľníckou činnosťou.
Jej rodičia po tragédii zverejnili emotívne vyhlásenie: „Naše srdcia sú úplne zlomené,“ odkázali prostredníctvom magazínu People. Rodinu opísali ako milujúcich rodičov, ktorí pre svoje deti žili.
Miestne školy po tragédii sprístupnili psychologickú pomoc študentom, zamestnancom aj obyvateľom komunity. V Grand Haven Township, ktoré má približne 18-tisíc obyvateľov, zostáva prípad obrovským šokom a vyšetrovatelia veria, že ďalšie analýzy pomôžu objasniť, čo viedlo otca rodiny k takému desivému činu.