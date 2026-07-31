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List školáčky z roku 1969 šokuje: Predpovedala v ňom budúcnosť! Jej očakávania sa splnili

Rosa Beckerton s listom od školáčky
Rosa Beckerton s listom od školáčky (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Počas opravy starej pohovky objavili list, ktorý napísalo 11-ročné dievča v roku 1969. Niektoré predstavy o budúcnosti sa ukázali ako prekvapivo presné.

Nenápadný školský list z roku 1969 vzbudil pozornosť tisícov ľudí. Objavili ho manželia Peter a Rosa Beckertonovci z britského Peterboroughu, keď Peter opravoval starú pohovku, ktorú si zákazník kúpil z druhej ruky.

List bol zasunutý za operadlom nábytku a podľa všetkého ho napísalo približne 11-ročné dievča ako školskú úlohu. O nezvyčajnom náleze informoval britský denník Daily Star.

Dievča opisovalo, ako bude vyzerať rok 1980

Školáčka si predstavovala, že píše z budúcnosti ako 21-ročná žena. V úvode listu spomína, že za desať rokov sa svet výrazne zmenil.

Najväčšiu pozornosť vzbudili jej predstavy o technológiách. „Teraz môžete pri telefonovaní ľudí aj vidieť. Je tam obrazovka, na ktorej vidíte človeka, s ktorým sa rozprávate. Je to trochu ako televízor,“ napísala.

Hoci v roku 1980 ešte videohovory neboli bežné, dnes sa stali súčasťou každodenného života prostredníctvom aplikácií ako Zoom, FaceTime či WhatsApp.

Trafila aj veľké televízory a diaľkové ovládanie

Dievča si predstavovalo aj televízory budúcnosti. „Kedysi to bola štvorcová škatuľa s gombíkmi vpredu. Teraz je to veľká obrazovka a tlačidlá na zapínanie sú na opierke stoličky,“ napísala.

Aj keď sa v detailoch netrafila, predstava veľkých obrazoviek a ovládania na diaľku bola na koniec 60. rokov pozoruhodná.

Nie všetko jej vyšlo

Niektoré predstavy však boli čisto detskou fantáziou.

Predpokladala napríklad, že ľudia budú jesť iba akúsi žuvačku, ktorá nahradí celé jedlo. „Žujete ju a cítite, ako jedlo schádza dolu. Navyše chutí a po jedle nemusíte umývať riad,“ napísala.

V jej predstave mali byť bežné aj dvere ovládané tlačidlami či kreslá vznášajúce sa na vzduchovom vankúši.

Manželov objav fascinoval

List nemá podpis, no nachádzajú sa na ňom poznámky učiteľa aj hodnotenie „Good“.

Rosa Beckerton priznala, že ju objav okamžite zaujal. „Keď mi ho manžel ukázal, nemohla som tomu uveriť. Niektoré jej predpovede sa neuveriteľne trafili, hoci ako dieťa verila, že sa všetko stane už o desať rokov,“ povedala pre Daily Star.

Dodala, že dúfa, že autorka listu, ktorá by dnes mala mať približne 68 rokov, svoj dávny školský projekt raz spozná.

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