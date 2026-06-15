Harper chcela zachrániť rodinu, pokus o zmierenie skončil fiaskom: Čo sa stalo pred domom jej brata?

LOS ANGELES - V rodine Beckhamovcov sa odohrala ďalšia emotívna kapitola dlhotrvajúceho konfliktu. Len niekoľko hodín po tom, ako David Beckham získal hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy, sa jeho najmladšia dcéra Harper Beckham údajne pokúsila urobiť niečo, v čo dúfali mnohí členovia rodiny – nadviazať kontakt s odcudzeným bratom Brooklynom Beckham.
Štrnásťročná Harper Seven Beckham sa po slávnostnej ceremónii v Los Angeles vybrala k domu svojho brata v Beverly Hills. Podľa viacerých médií prišla neohlásene a mala pri sebe ručne napísaný list. Išlo o gesto, ktoré mnohí vnímali ako úprimnú snahu preklenúť priepasť, ktorá v rodine vznikla po verejnom rozkole medzi Brooklynom a jeho rodičmi. Lenže všetko dopadlo úplne inak.
Podľa zverejnených informácií Harper pred domom strávila len niekoľko okamihov a následne odišla. Dôvod bol jednoduchý. Brooklyn ani jeho manželka Nicola Peltz sa v tom čase doma nenachádzali. Zdroje uvádzajú, že pár bol mimo mesta a Harper svojho brata vôbec nevidela. Práve tento detail dodal celej situácii mimoriadne smutný rozmer.
Kým na Hollywood Boulevard panovala slávnostná atmosféra a David Beckham počas svojho prejavu ďakoval rodine za podporu, jeho najstarší syn na podujatí chýbal. Napriek tomu sa zdalo, že Harper sa nechce zmieriť s tým, že rodina zostane rozdelená. Zástupcovia Brooklyna a Nicoly následne naznačili, že návšteva mohla byť zinscenovaná pre médiá, pričom poukazovali na prítomnosť fotografov.
Ľudia blízki Beckhamovcom tieto tvrdenia ostro odmietli a označili ich za nezmysel. Spor sa tak namiesto zmierenia ešte viac vyostril. Najviac pozornosti však tentoraz nepriťahovali David, Victoria ani Brooklyn. Mnohých zasiahla práve postava Harper, ktorá sa podľa správ ocitla uprostred konfliktu. Viaceré médiá ju vykreslili ako člena rodiny, ktorý sa úprimne snaží zachovať vzťahy napriek rastúcemu napätiu. Zatiaľ sa jej však nedarí...
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