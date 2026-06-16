Patrasová sa zháňa po svojom majetku: Felix, kde sú prachy?!

PRAHA - Chce, čo jej patrí! Situácia medzi Dádou Patrasovou a Félixom Slováčkom vzbudzuje čoraz väčšiu pozornosť. Zašlo to až tak ďaleko, že sa bývalá detská hviezda začala svojho manžela na verejných podujatiach vypytovať na spoločné peniaze.
Hoci Félix Slováček aj vo veku 83 rokov naďalej koncertuje a cestuje za prácou po Česku i Slovensku, jeho manželka Dáda Patrasová sa už z verejného života stiahla. O to väčší rozruch vyvolali informácie, že sa v poslednom čase otvorene zaujíma o rodinné financie a na zárobky svojho manžela sa pýta aj pred ľuďmi.
Mnohí si preto začali klásť otázku, čo sa deje v jednom z najznámejších českých manželstiev. Za Dádinými otázkami však nestojí len obyčajná zvedavosť. „Mne patrí polovica firmy, ktorá nás zastupuje,“ prezradila Patrasová českému denníku Aha!. „Takže sa samozrejme zaujímam, ako sa mu darí a či zarába,“ vysvetlila.
Podľa údajov z obchodného registra spoločnosť Music Model Trust s.r.o., ktorá zastupuje hudobníka a jeho rodinu, skutočne vlastnia obaja manželia rovným dielom. V dokumentoch figurujú pod svojimi oficiálnymi menami Antonín Slováček a Dagmar Slováčková. Obaja sú zároveň konateľmi spoločnosti a môžu ju samostatne zastupovať.
Keď sa správy o Dádinom záujme o peniaze dostali na verejnosť, Félix Slováček reagoval bez okolkov. Akékoľvek špekulácie o tom, že by jeho manželka trpela nedostatkom alebo bola ukrátená o svoj podiel, rázne odmietol. „Dáda sa má dobre a o nič neprichádza, buďte pokojní,“ odkázal legendárny saxofonista.
Zároveň zdôraznil, že jeho manželka má o financie postarané. „Dostáva ich odo mňa a naozaj nestráda,“ dodal. Zdá sa teda, že za verejnými otázkami o peniazoch nie je žiadna rodinná dráma, ale skôr snaha mať prehľad o majetku a fungovaní spoločnosti, ktorej polovicu vlastní.
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