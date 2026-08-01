Máte pocit, že ste neustále unavení? Odborníci pripravili 14-dňovú výzvu, ktorá môže prirodzene zvýšiť energiu

NEW YORK – Únava patrí medzi najčastejšie zdravotné ťažkosti súčasnosti. Za vyčerpaním pritom nemusí byť len nedostatok spánku, ale aj stres, zlá životospráva či sedavý spôsob života. Odborníci z portálu Healthline preto pripravili 14-dňovú výzvu, ktorá pomáha postupne budovať návyky vedúce k vyššej energii bez energetických nápojov či nadmerného množstva kávy.
Mnohí ľudia sa snažia bojovať s únavou ďalšou šálkou kávy alebo energetickým nápojom. Podľa odborníkov však ide len o krátkodobé riešenie. Skutočný rozdiel prinášajú malé každodenné návyky, ktoré podporujú kvalitný spánok, zdravú výživu, pohyb aj zvládanie stresu. Práve na tom je založená nová 14-dňová výzva na zvýšenie energie, ktorú pripravili odborníci z portálu Healthline.
Výzva neobsahuje drastické diéty ani náročné tréningy. Každý deň sa zameriava na jednu jednoduchú zmenu životného štýlu, ktorú možno zaradiť do bežného dňa. Cieľom je vytvoriť dlhodobo udržateľné návyky, ktoré pomáhajú organizmu fungovať efektívnejšie.
Medzi základné odporúčania patrí pravidelný a kvalitný spánok. Väčšina dospelých podľa odborníkov potrebuje približne sedem až deväť hodín spánku denne, aby sa telo aj mozog dokázali dostatočne zregenerovať. Dôležitá je nielen dĺžka spánku, ale aj pravidelný režim – chodenie spať a vstávanie približne v rovnakom čase.
Rovnako významnú úlohu zohráva strava. Odborníci odporúčajú zaradiť do jedálnička viac celozrnných výrobkov, ovocia, zeleniny, kvalitných bielkovín a zdravých tukov. Takéto potraviny pomáhajú udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi, čím znižujú výkyvy energie počas dňa. Naopak, sladkosti a vysoko spracované potraviny síce dokážu krátkodobo povzbudiť, no po ich účinku často nasleduje výrazný pokles energie.
Súčasťou výzvy je aj pravidelný pohyb. Nemusí pritom ísť o intenzívne cvičenie. Aj krátka prechádzka, strečing alebo niekoľko minút ľahkej fyzickej aktivity môže podporiť prekrvenie organizmu, zlepšiť náladu a zvýšiť bdelosť.
Významný vplyv na energiu má aj psychická pohoda. Chronický stres môže viesť k dlhodobému vyčerpaniu, preto odborníci odporúčajú zaradiť do denného režimu relaxačné techniky, meditáciu alebo vedomé dýchanie. Pomôcť môže aj pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu či obmedzenie času stráveného pri obrazovkách pred spaním.
Healthline zároveň upozorňuje, že ak únava pretrváva dlhodobo, napriek dostatočnému odpočinku a zdravému životnému štýlu, môže ísť o príznak zdravotného problému. Príčinou môžu byť napríklad ochorenia štítnej žľazy, anémia, poruchy spánku, depresia alebo iné zdravotné komplikácie. V takom prípade je vhodné vyhľadať lekára a absolvovať potrebné vyšetrenia.
Podľa odborníkov nejde o to zmeniť celý život zo dňa na deň. Aj malé, ale pravidelné kroky môžu postupne priniesť citeľné zlepšenie energie, koncentrácie aj celkovej kvality života.