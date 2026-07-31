Erika Barkolová ukázala mamu v bikinách: Fúúú... Táto žena vraj čoskoro oslávi 70-tku?

BRATISLAVA - Moderátorka Erika Barkolová opäť ukázala, že krása a dobrá forma nie sú otázkou veku. Moderátorka zverejnila záber s mamou v bikinách a mnohých prekvapilo, v akej skvelej kondícii je žena, ktorá čoskoro oslávi okrúhle životné jubileum.
Erika Barkolová si užíva leto naplno a tentoraz potešila zábermi, na ktorých jej spoločnosť robí tá najdôležitejšia žena v jej živote – mama. Obe sa ukázali v dvojdielnych plavkách a na fotografiách vyzerajú skvelo. Najväčšiu pozornosť však púta práve Erikina mama, ktorá čoskoro oslávi 70 rokov. V bikinách predviedla výbornú formu a dokázala, že vek je naozaj len číslo. K tomu pridala aj štýlový krátky zostrih, ktorý jej perfektne pristane a dodáva jej mladistvý vzhľad.
Dámy si spoločné chvíle užívali v krásnom prírodnom prostredí – pri jazere aj uprostred zelene. Záber pôsobí prirodzene a pohodovo, no zároveň z nich srší sebavedomie a dobrá energia. Erika už viackrát ukázala, že si na rodinu veľmi potrpí. Tentoraz však okrem spoločného momentu predviedla aj to, že dobrá kondícia a štýl rozhodne nemajú vekový limit.
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