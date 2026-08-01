Guterres víta dohodu o odzbrojení Hamasu: Označil ju za vzácnu nádej pre Blízky východ

NEW YORK - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok označil dohodu o odzbrojení palestínskeho militantného hnutia Hamas za vzácnu a pozitívnu správu pre Blízky východ. Reagoval tak na dohodu oznámenú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorá počíta aj so stiahnutím izraelských síl z Pásma Gazy, informuje správa agentúry AFP.
Guterres zároveň upozornil na pokračujúcu eskaláciu konfliktov v regióne vrátane takmer šiestich mesiacov vojenskej konfrontácie medzi USA a Iránom a jej rastúceho presahu do okolitých krajín. Dohodu o Pásme Gazy označil za výnimku v období, keď sa situácia na Blízkom východe naďalej zhoršuje. „Chcem to povedať jasne: boje v regióne musia prestať na všetkých frontoch. Už šesť mesiacov prebieha vojenská eskalácia (vojna medzi USA a Iránom) v Perzskom zálive. To, čo začalo ako regionálny konflikt, sa čoraz viac stáva zdrojom globálnej nestability,“ vyhlásil Guterres.
Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Rada mieru dosiahla „historickú“ dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v Pásme Gazy. Rada mieru následne zverejnila plné znenie dohody s názvom „Plán na dokončenie realizácie komplexného mierového plánu prezidenta Trumpa v Gaze“. Dokument stanovuje postup v niekoľkých fázach, ktorého cieľom je ukončiť vojnu, zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a odovzdanie správy nad územím Národnému výboru pre správu Gazy.
Podľa agentúr AP a AFP Hamas s dohodou súhlasil. V piatkovom vyhlásení však zdôraznil, že pred odzbrojením musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z Pásma Gazy. Izraelský krajne pravicový minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v piatok označil dohodu o Pásme Gazy za neakceptovateľnú. Trump však v ten istý deň uviedol, že Izrael je s dohodou spokojný.