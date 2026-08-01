TÚTO skupinu zamestnancov čaká ÚĽAVA pri platení poistného: Pozrite, aké budú PRAVIDLÁ!

BRATISLAVA - Profesionálnych športovcov čaká od začiatku roka 2027 významná zmena v platení sociálnych odvodov. Štát pre nich zavádza nový strop vymeriavacieho základu, ktorý obmedzí sumu, z ktorej budú odvádzať poistné. Zmena sa dotkne najmä športovcov s vyššími príjmami.
Od 1. januára 2027 sa pre zamestnancov vykonávajúcich šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe zavádza osobitná úprava maximálneho mesačného vymeriavacieho základu. "Pre týchto zamestnancov bude pre platenie poistného na sociálne poistenie platiť maximálny mesačný vymeriavací základ vo výške 3-násobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnanec platí poistné, t. j. v roku 2027 bude maximálny mesačný vymeriavací základ vo výške 4 860 eur," informuje Sociálna poisťovňa.
V praxi to bude znamenáť to, že ak zamestnanec - profesionálny športovec dosiahne príjem nižší alebo rovný ako suma 4 860 eur, zaplatí poistné zo skutočne dosiahnutého príjmu. Avšak v prípade, ak dosiahne príjem vyšší ako 4 860 eur, zaplatí poistné len z vymeriavacieho základu 4 860 eur. Vymeriavací základ zamestnávateľa na úrazové poistenie ostáva nezmenený.
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Čo má športovec viacero zmlúv?
Ak má fyzická osoba uzatvorených viacero zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe, tento nový maximálny vymeriavací základ platí na každý takýto právny vzťah.
"V prípade existencie viacerých právnych vzťahov naďalej platí, že maximálny vymeriavací základ, z ktorého bude zamestnanec platiť poistné, je v úhrne mesačne vo výške 11-násobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnanec platí poistné, t. j. v roku 2027 v úhrne mesačne najviac 17 820 eur," vysvetľuje Sociálna poisťovňa.
Príklad
Zamestnanec má uzatvorené tri právne vzťahy:
- Pracovný pomer – príjem 10 000 eur
- Profesionálny športovec – príjem 5 000 eur
- Dohoda o vykonaní práce - dohodár s PP – príjem 3 800 eur
Z právneho vzťahu pracovný pomer bude zamestnanec platiť poistné z vymeriavacieho základu (VZ) 10 000 eur (nepresiahol max. mesačný VZ 17 820 eur).
Z právneho vzťahu zmluva o profesionálnom vykonávaní športu bude zamestnanec platiť poistné z VZ 4 860 eur (presiahol max. mesačný VZ pre profesionálneho športovca).
Z právneho vzťahu dohoda o vykonaní práce bude zamestnanec platiť poistné z VZ 2 960 eur (aby sa nepresiahol úhrn mesačného VZ = 17 820 eur – 10 000 eur – 4 860 eur = 2 960 eur).
Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že zamestnávateľ pri prihlasovaní zamestnanca - profesionálneho športovca, vo výkaze Registračný list fyzickej osoby (RLFO) v oddiele 5 vyznačí typ právneho vzťahu "Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu".