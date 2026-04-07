Ubehol rok od smrti Aničky Slováčkovej: Dáda sa prehrabáva v krabiciach a... na toto nemá silu!

PRAHA - Už je to rok, čo Česko šokovala a zasiahla obrovská tragédia. Odchod mladej Aničky Slováčkovej 6.apríla 2025 zanechal v srdciach jej najbližších nezahojiteľnú ranu. Najťažšie to nesie jej mama, Dáda Patrasová, ktorá českým médiám otvorene priznala, že nie každý deň je pre ňu zvládnuteľný.
„Sú dni, keď na tom psychicky nie som dobre a nechce sa mi medzi ľudí. Dnes sa mi chcelo a som rada, že vás všetkých vidím,“ povedala úprimne pri nedávnom stretnutí s novinármi kedysi mimoriadne obľúbená a obsadzovaná herečka Dáda Patrasová. Neboli to teda vôbec veľkonočné sviatky, ktoré by si Dáda chcela užívať. Podľa jej slov sa radosťami tohto druhu teraz absolútne nezaoberá a skôr sa im cielene vyhýba.
Pri príležitosti vydania knihy o Aničke, na ktorej pracovala spolu s manželom Felixom Slováčkom, sa Dáda prvýkrát stretla s jej finálnou podobou. A emócie boli okamžité. „Je nádherná! Aničke to na titulnej strane veľmi pristane... Tá fotografia je naozaj krásna a tie zábery vo vnútri... Každý deň na Aničku spomínam, všetky krásy by som vymenila za jej život,“ priznala so slzami v očiach.
Na slávnostnom krste knihy ale chýbala. V ten deň sa jej totiž zdravotne veľmi priťažilo a musela akútne vyhľadať zdravotnú pomoc. Mnohí si mysleli, že je v tom opäť alkohol, to ale jej manžel rázne poprel. Pravdou však je, že počas večera, kedy poskytla českému portálu Ahaonline rozhovor, poháru vínka neodolala.
Výber fotografií do už spomínanej knihy bol pre ňu mimoriadne náročný. Každý záber totiž oživoval spomienky na šťastné chvíle, ktoré sú dnes už len minulosťou. „Každá fotka mi pripomenula krásne životné časy, ktoré sú, žiaľ, preč,“ dodala.
Ani po tragédii sa rodina úplne neuzavrela do seba. Naopak, snažia sa držať spolu, hoci ich minulosť ja poznačená neverou aj nejedným škandálom. Dáda priznala, že s manželom prechádzali staré fotografie spoločne, keď vyberali tie najvhodnejšie aj pre jeho nový klip. „Áno, otvorili sme krabice a prehrabávali sa v nich,“ povedala.
Anička milovala hudbu a spev každou bunkou svojho tela. Aj po jej smrti hudba v ich dome stále znie – najmä vďaka Felixovi. Ten je pracovne často mimo domu, na rozdiel od Dády. Tá na herecký návrat stále nemá dostatok síl, aj keď pracovné ponuky stále prichádzajú. Strata dcéry totiž zmenila jej pohľad na život aj kariéru a ako hovorí - nepustí sa bezhlavo do projektu, o ktorom nie je na sto percent presvedčená, radšej si bude precízne vyberať. Na verejnosti sa však sporadicky objavuje – aj s Aničkou symbolicky pri sebe. Nedávno mala na sebe tričko s jej podobizňou, ktoré dostala od blízkeho priateľa.
Aj Felix Slováček na svoju dcéru myslí každý deň a čoraz viac obdivuje jej neuveriteľnú bojovnosť. Priznal, že spomienky na Aničku ho sprevádzajú najmä večer pred spaním. Vtedy sa s ňou v duchu rozpráva: „Keď si líham, poviem jej – Anička, už je strašne veľa hodín, ráno musím skoro vstávať, poďme sa dohodnúť, že pôjdeme spať... A ona odíde a ja zaspím,“ zveril sa. Na jej počesť dokonca nahral novú pieseň Nočné slzy, ktorú sprevádza aj emotívny videoklip.