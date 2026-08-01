MIMORIADNY ONLINE Hrôzy vojny nekončia! Kyjev čelil raketovému útoku

KYJEV - V Kyjeve bolo počuť v sobotu skoro ráno výbuchy, pričom starosta mesta Vitalij Kličko oznámil, že ukrajinská metropola sa stala terčom raketového útoku. Podľa starostu pri údere zahynuli najmenej traja ľudia. Informuje správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
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7:20 Ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej deväť mŕtvych a takmer 30 zranených, informovali v sobotu tamojší predstavitelia. K vyhláseniu došlo len niekoľko hodín po tom, čo starosta Kyjeva Vitalij Kličko varoval pred útokom balistickými raketami na ukrajinskú metropolu, informuje správa agentúry AFP.
6:00 Tisícky ľudí sa v piatok opäť zhromaždili v Kyjeve s požiadavkou, aby sa na čelo ministerstva obrany vrátil Mychajlo Fedorov, ktorého z funkcie odvolali pred dvoma týždňami. Informuje agentúra AFP. Iba 35-ročný Fedorov sa ministrom obrany stal v januári 2026 s úlohou modernizovať a digitalizovať ukrajinské ozbrojené sily. Pre spory s vedením armády, ktoré podľa neho odmietalo jeho reformné návrhy, ho prezident Volodymyr Zelenskyj.
Výbuchy v meste
„Výbuchy v meste. Kyjev čelí útoku balistickými raketami. Zostaňte v úkrytoch!“ vyhlásil Kličko. Reportéri agentúry AFP na mieste uviedli, že počuli asi desať explózií za sebou. „Podľa predbežných informácií zahynuli v hlavnom meste tri osoby. Päť obyvateľov Kyjeva utrpelo zranenia. Záchranári hospitalizovali všetkých zranených,“ napísal Kličko na platforme Telegram.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, zatiaľ čo Kyjev a Moskva zintenzívňujú vzájomné útoky na veľké vzdialenosti, keďže diplomatické snahy pod vedením USA o ukončenie vojny uviazli.Zelenskyj po stretnutí uviedol, že Trump súhlasil s udelením licencie pre Ukrajinu na výrobu rakiet Patriot. Šéf Bieleho domu však povedal len to, že lídri spolu „hovorili o mnohých veciach“ a stretnutie označil za „veľmi dobré“.