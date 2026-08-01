Sobota1. august 2026, meniny má Božidara, zajtra Gustáv

MIMORIADNY ONLINE Hrôzy vojny nekončia! Kyjev čelil raketovému útoku

Nad centrom Kyjeva na Ukrajine stúpa dym po ruskom raketovom útoku v sobotu 1. augusta 2026
Nad centrom Kyjeva na Ukrajine stúpa dym po ruskom raketovom útoku v sobotu 1. augusta 2026 (Zdroj: SITA/AP/Dan Bashakov)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK, TASR

KYJEV - V Kyjeve bolo počuť v sobotu skoro ráno výbuchy, pričom starosta mesta Vitalij Kličko oznámil, že ukrajinská metropola sa stala terčom raketového útoku. Podľa starostu pri údere zahynuli najmenej traja ľudia. Informuje správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

7:20 Ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej deväť mŕtvych a takmer 30 zranených, informovali v sobotu tamojší predstavitelia. K vyhláseniu došlo len niekoľko hodín po tom, čo starosta Kyjeva Vitalij Kličko varoval pred útokom balistickými raketami na ukrajinskú metropolu, informuje správa agentúry AFP.

6:00 Tisícky ľudí sa v piatok opäť zhromaždili v Kyjeve s požiadavkou, aby sa na čelo ministerstva obrany vrátil Mychajlo Fedorov, ktorého z funkcie odvolali pred dvoma týždňami. Informuje agentúra AFP. Iba 35-ročný Fedorov sa ministrom obrany stal v januári 2026 s úlohou modernizovať a digitalizovať ukrajinské ozbrojené sily. Pre spory s vedením armády, ktoré podľa neho odmietalo jeho reformné návrhy, ho prezident Volodymyr Zelenskyj.

Výbuchy v meste

„Výbuchy v meste. Kyjev čelí útoku balistickými raketami. Zostaňte v úkrytoch!“ vyhlásil Kličko. Reportéri agentúry AFP na mieste uviedli, že počuli asi desať explózií za sebou. „Podľa predbežných informácií zahynuli v hlavnom meste tri osoby. Päť obyvateľov Kyjeva utrpelo zranenia. Záchranári hospitalizovali všetkých zranených,“ napísal Kličko na platforme Telegram.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, zatiaľ čo Kyjev a Moskva zintenzívňujú vzájomné útoky na veľké vzdialenosti, keďže diplomatické snahy pod vedením USA o ukončenie vojny uviazli.Zelenskyj po stretnutí uviedol, že Trump súhlasil s udelením licencie pre Ukrajinu na výrobu rakiet Patriot. Šéf Bieleho domu však povedal len to, že lídri spolu „hovorili o mnohých veciach“ a stretnutie označil za „veľmi dobré“.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Rusko a Severná Kórea
Rusko a Severná Kórea dokončujú nový most! Ukrajina varuje pred tajným vojenským koridorom
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj odhalil plány Moskvy: Rusko podľa neho chystá masívnu mobilizáciu!
Zahraničné
Záchranári sa pokúšajú uhasiť
MIMORIADNY ONLINE Irán pohrozil reakciou na ukrajinský útok na svoju loď: Rusko opäť udrelo na Kyjev
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Rusko môže zaútočiť do 48 hodín! Ukrajinské drony v noci zasiahli Belgorod
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Emma Zapletalová pred štartom ME v atletike
Emma Zapletalová pred štartom ME v atletike
Atletika
Manželka rapera Majselfa prezradila tajomstvo mladistvého vzhľadu: Toto je malý zázrak!
Manželka rapera Majselfa prezradila tajomstvo mladistvého vzhľadu: Toto je malý zázrak!
Prominenti
Rolovanie lietadla A350-1000ULR na letisku v Toulouse
Rolovanie lietadla A350-1000ULR na letisku v Toulouse
Cestovanie

Domáce správy

Koniec obchádzok: Cestu I/9
Koniec obchádzok: Cestu I/9 pri Trenčíne po štyroch rokoch opäť sprístupnia
Domáce
Peter Pellegrini a Si
Pellegrini pozval čínskeho prezidenta: Hrabko tvrdí, že jeho návšteva môže byť reálna
Domáce
TÚTO skupinu zamestnancov čaká
TÚTO skupinu zamestnancov čaká ÚĽAVA pri platení poistného: Pozrite, aké budú PRAVIDLÁ!
Domáce
Voľby 2026: Už v piatok končí lehota na určenie volebných okrskov a miestností
Voľby 2026: Už v piatok končí lehota na určenie volebných okrskov a miestností
Bratislava

Zahraničné

Americký prezident Donald
Teherán vydal ostré varovanie: Ak USA zaútočia, odpoveď zasiahne celý región
Zahraničné
Húsíovia prehovorili o poplatkoch
Húsíovia prehovorili o poplatkoch za plavbu: Pri strategickom prielive vydali jasný odkaz
Zahraničné
Generálny tajomník OSN António
Guterres víta dohodu o odzbrojení Hamasu: Označil ju za vzácnu nádej pre Blízky východ
Zahraničné
Silné zemetrasenie pri Neapole:
Silné zemetrasenie pri Neapole: VIDEO Otrasy prerušili dopravu a spôsobili škody
Zahraničné

Prominenti

Haklová pod paľbou kritiky:
Haklová pod paľbou kritiky: Jediná otázka rozpútala hotové peklo! Ľudia ju takmer ukameňovali
Domáci prominenti
Martin Novák
VIDEO Novákovi z Na nože sa naskytol pohľad pre bohov, no… takmer pustil do treniek
Domáci prominenti
Slovenská herečka podľahla vážnej
Slovenská herečka podľahla vážnej chorobe: Prehovorila o nej tesne pred smrťou
Osobnosti
Česko-Slovenský ples, Erika Barkolová
Erika Barkolová ukázala mamu v bikinách: Fúúú... Táto žena vraj čoskoro oslávi 70-tku?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Máte pocit, že ste
Máte pocit, že ste neustále unavení? Odborníci pripravili 14-dňovú výzvu, ktorá môže prirodzene zvýšiť energiu
Zaujímavosti
Aj najmenší štát sveta
Aj najmenší štát sveta má ústavu: Dnes vstúpila do platnosti nová
Zaujímavosti
Týchto 10 diagnóz najčastejšie
Týchto 10 diagnóz najčastejšie ničí sexuálny život: Mnohé by ste s intimitou vôbec nespájali
vysetrenie.sk
Rosa Beckerton s listom
List školáčky z roku 1969 šokuje: Predpovedala v ňom budúcnosť! Jej očakávania sa splnili
Zaujímavosti

Dobré správy

ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk
Čo si Slovenky balia
Čo si Slovenky balia do kozmetickej tašky cez leto? Trend je jasný, toto vám nemôže chýbať
feminity.sk

Ekonomika

Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!
Tatra banka 35 rokov po vzniku ikonického trojpásu mení logo. Zmena sa dotkne celej skupiny
Tatra banka 35 rokov po vzniku ikonického trojpásu mení logo. Zmena sa dotkne celej skupiny

Šport

FOTO Ronaldova zvodná kráska rozvírila vášne na golfe: Jej outfit vyvolal búrlivú diskusiu
FOTO Ronaldova zvodná kráska rozvírila vášne na golfe: Jej outfit vyvolal búrlivú diskusiu
Ostatné
Slovensko má na dosah historickú senzáciu: Zapletalová mieri na ME ako líderka, tlak nevníma
Slovensko má na dosah historickú senzáciu: Zapletalová mieri na ME ako líderka, tlak nevníma
Emma Zapletalová
Logika na prvom mieste: Slovan a DAC požiadali o výnimku, vedenie ligy im vyhovelo
Logika na prvom mieste: Slovan a DAC požiadali o výnimku, vedenie ligy im vyhovelo
Niké liga
VIDEO Ikonické veslovanie z MS priamo v Prahe: Posila Sparty odpálila na Letnej nórske šialenstvo
VIDEO Ikonické veslovanie z MS priamo v Prahe: Posila Sparty odpálila na Letnej nórske šialenstvo
Chance liga

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
Predstavujeme
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Tipy a triky
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
Predstavujeme
Obchvat Tvrdošína zásadne zmenil dopravu v meste. Dramatický pokles nákladnej dopravy
Obchvat Tvrdošína zásadne zmenil dopravu v meste. Dramatický pokles nákladnej dopravy
Doprava

Kariéra a motivácia

Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Dovolenka a Choroba
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
KarieraInfo.sk
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Pre zamestnávateľov
FS: Daniari kontrolujú využívanie áut na podnikanie, nie nákupné tašky
FS: Daniari kontrolujú využívanie áut na podnikanie, nie nákupné tašky
Domáce

Varenie a recepty

Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Rady a tipy
Pravidlo pästí: Jednoduchý manuál na zdravé chudnutie a štíhlu líniu
Pravidlo pästí: Jednoduchý manuál na zdravé chudnutie a štíhlu líniu
Rady a tipy

Technológie

Prečo USA už nedokážu vyrobiť ani jediný F-22 Raptor
Prečo USA už nedokážu vyrobiť ani jediný F-22 Raptor
Odporúčané
AI od Anthropicu sa dostala mimo sandboxu. Namiesto simulácie napadla tri reálne firmy
AI od Anthropicu sa dostala mimo sandboxu. Namiesto simulácie napadla tri reálne firmy
Umelá inteligencia
VIDEO: Ruský bombardér Su-24M v hodnote miliónov zničili dva drony Hornet. Jeden stál iba 11-tisíc dolárov
VIDEO: Ruský bombardér Su-24M v hodnote miliónov zničili dva drony Hornet. Jeden stál iba 11-tisíc dolárov
Armádne technológie
Čínsky kolos Linghang pokoril svetový rekord: Pod riekou Jang-c’-ťiang razil viac než 11 kilometrov bez prerušenia
Čínsky kolos Linghang pokoril svetový rekord: Pod riekou Jang-c’-ťiang razil viac než 11 kilometrov bez prerušenia
Technológie

TN LIVE

Má 365 okien a 52 izieb. Do jedného z najkrajších slovenských kaštieľov zakódovali celý kalendár
Má 365 okien a 52 izieb. Do jedného z najkrajších slovenských kaštieľov zakódovali celý kalendár
Domáce
Do Baltského mora prenikol „morský kanibal“. Invázny druh ako z iného sveta má unikátnu schopnosť
Do Baltského mora prenikol „morský kanibal“. Invázny druh ako z iného sveta má unikátnu schopnosť
Zahraničné
Na oddelení namerali 42 stupňov, skolabovala aj sestra. Minister sa za slová o klimatizáciách ospravedlnil
Na oddelení namerali 42 stupňov, skolabovala aj sestra. Minister sa za slová o klimatizáciách ospravedlnil
Domáce
V lete sa vám môže poškodiť zrak. Očná lekárka upozorňuje na chyby, ktoré robí väčšina ľudí
V lete sa vám môže poškodiť zrak. Očná lekárka upozorňuje na chyby, ktoré robí väčšina ľudí
Domáce

Bývanie

Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život

Pre kutilov

Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Doplnky a dekorácie
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
Záhrada
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Aktuality
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Už v začiatkoch vyzerala ako bohyňa. Dnes tvorí pár so slovenským lámačom ženských sŕdc. Spoznávate ju?
Zahraničné celebrity
Už v začiatkoch vyzerala ako bohyňa. Dnes tvorí pár so slovenským lámačom ženských sŕdc. Spoznávate ju?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
TÚTO skupinu zamestnancov čaká
Domáce
TÚTO skupinu zamestnancov čaká ÚĽAVA pri platení poistného: Pozrite, aké budú PRAVIDLÁ!
Nad centrom Kyjeva na
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Hrôzy vojny nekončia! Kyjev čelil raketovému útoku
Slovákov rozdelili MZDY: Veľké
Domáce
Slovákov rozdelili MZDY: Veľké POROVNANIE, v jednom okrese berú vyše dvetisíc eur, inde ani 1 300!
Brutálna poprava vojenského veliteľa
Zahraničné
Brutálna poprava vojenského veliteľa pred očami jeho mužov: Dôvod je šokujúci!

Ďalšie zo Zoznamu