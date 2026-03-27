Totálna hanba: Krst knihy o Aničke (†29) rodina odignorovala! Slováček sa zrútil a Dáda... ešte horšie

PRAHA – Večer, ktorý mal byť plný spomienok na milovanú Aničku Slováčkovú (†29), dostal trpkú príchuť! Krst knihy o zosnulej dcére Patrasovej poznačila neprítomnosť Dády aj syna Felixa mladšieho, a Aničkin otec sa pred očami hostí psychicky zrútil!
Komplikácie nastali už ráno. Felix Slováček musel svoju manželku Dádu Patrasovú narýchlo odviezť do nemocnice. „Ráno som bol s Dádou u lekára v nemocnici, bolo jej zle a stále je, takže sa ospravedlňuje, zostáva doma,“ priznal pre český denník Aha! a zdôraznil, že za jej stavom nebol alkohol.
Na krste mu síce robila spoločnosť jeho staršia dcéra René z prvého manželstva, no ďalšia rana prišla v podobe absencie Aničkinho brata Felixa mladšieho. Ten dal prednosť pracovným povinnostiam a spomínaného večera sa nezúčastnil. Slováček tak zostal na krste takmer sám len so spoluautorom knihy Ľubošom Procházkom.
Našťastie prišla podnikateľka Silvia Schumacher, krstná mama zosnulej speváčky. Práve ona sa ujala symbolického aktu – knihu pokrstila pohladením portrétu Aničky na titulnej strane. V tom momente už toho bolo na Felixa priveľa. Emócie ho úplne ovládli a pri pohľade na dcérin portrét sa rozplakal a pred očami všetkých hostí sa zrútil. Smútok zo straty milovanej Aničky je v ňom stále nesmierne silný.
Hudobník priznal, že na svoju dcéru myslí každý deň. „Keď idem večer spať, spomeniem si na Aničku! A ja sa s ňou začnem rozprávať… Hovorím jej – Anička, už je strašne veľa hodín, ráno musím skoro vstávať, poďme si povedať, že pôjdeme spať... A ona odíde a ja spím,“ priznal emotívne. Na jej počesť nahral aj novú pieseň Nočné slzy, ku ktorej vznikol dojemný videoklip. Krst, ktorý mal byť oslavou života Aničky, sa tak premenil na večer plný bolesti a drsnej reality – ukázalo sa, že aj v najťažších chvíľach môže človek zostať úplne sám…