Haklová pod paľbou kritiky: Jediná otázka rozpútala hotové peklo! Ľudia ju takmer ukameňovali

BRATISLAVA - To, čo malo byť podľa všetkého len nevinnou debatou pri mori, sa zmenilo na lynč. Monika Haklová zverejnila video, v ktorom položila svojim fanúšikom otázku, nad ktorou sa vraj zamýšľala spolu s kamarátkami. Namiesto pokojnej diskusie však prišla lavína ostrých reakcií.
Monika Haklová sa prihovorila svojim fanúšikom videom, v ktorom priznala, že počas oddychu pri mori s kamarátkami pozorovali páry na pláži. Jeden z nich ich zaujal natoľko, že sa rozhodla obrátiť na svojich sledovateľov. „Včera sme s kamarátkami pri mori sledovali páry a zaujalo nás, prečo si fešáci často vyberajú menej atraktívne partnerky než ženy, ktoré sa o seba starajú a vyzerajú dobre. Sme zvedavé na vaše názory,“ odkázala vo videu.
To, čo malo byť podľa nej iba otázkou na zamyslenie, sa však veľmi rýchlo zmenilo na poriadnu internetovú prestrelku. Pod videom sa rozpútala búrlivá diskusia a mnohí jej dali jasne najavo, že s jej pohľadom absolútne nesúhlasia. Niektorí reagovali ironicky. „A ty si myslíš, že si krásavica?“ napísala jedna zo sledovateliek. Ďalší boli presvedčení, že vo vzťahu rozhodujú úplne iné hodnoty. „Asi majú niečo, čo nemáte vy, Monika,“ odkázal jej ďalší komentujúci.
Nechýbali ani názory, že krása je subjektívna a rozhodne nie je tým najdôležitejším, na čom vzťah stojí. „Tak nie všetko je o kráse... To, že vy poviete, že nebola atraktívna, je len váš uhol pohľadu. Čo znamená, že nebola dosť atraktívna? Nemala umelé prsia, napichané pery, dokonalú postavu alebo nadpojené vlasy? Možno bola jednoducho prirodzená,“ odkázala jej jedna z diskutujúcich.
Objavili sa však aj oveľa ostrejšie reakcie. „Takú koko*skú otázku som už dávno nepočul. Si extrémne hlúpa osoba. Normálni chlapi si vyberajú rozumné ženy a ty to nie si,“ znel jeden z mnohých drsných komentárov. Ďalší si neodpustili ani narážky na jej vzhľad či používanie filtrov vo videách. Haklovej otázka rozdelila ľudí na dva tábory. Kým jedni tvrdia, že išlo len o nevinnú diskusiu a zvedavosť, druhí jej vyčítajú, že hodnotila úplne cudzích ľudí výlučne podľa ich vzhľadu.
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