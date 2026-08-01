Plamene v jednej z najznámejších pamiatok Ruska: Skoro ráno zasahovali hasiči

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MOSKVA - V sobotu skoro ráno vypukol požiar v moskovskom Chráme Vasilija Blaženého, ktorý sa však podarilo uhasiť, uviedla tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na zásahové zložky. Informuje správa agentúry AFP.
Príčina požiaru v ikonickom chráme s pestrofarebnými kupolami na Červenom námestí doposiaľ nebola zverejnená. TASS uviedla, že pri incidente nikto neutrpel zranenia.„V kancelárii na prvom poschodí začali horieť osobné veci a nábytok. Požiar zasiahol plochu približne desať štvorcových metrov,“ uviedol zdroj agentúry. Ruské úrady vyslali na miesto približne desať hasičských vozidiel, uviedla TASS s tým, že zásahové zložky neskôr oznámili, že požiar sa podarilo uhasiť.