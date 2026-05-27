Facelift nikdy nechcela, ale...: Rosie O’Donnell schudla 50 kíl, za plastiku zaplatila viac ako za nové auto!

LOS ANGELES - Rosie O’Donnell prekvapila fanúšikov mimoriadne úprimným priznaním. Komička a bývalá televízna hviezda odhalila, že začiatkom roka podstúpila tajný facelift. A to napriek tomu, že celý život tvrdila, že by si nikdy nenechala upraviť tvár chirurgicky.
Šesťdesiatštyriročná herečka Rossie O’Donnell o zákroku otvorene napísala vo svojom osobnom Substack texte s názvom Rozhodnutia, kde detailne opísala svoje vnútorné pochybnosti, pocity viny aj dôvody, ktoré ju nakoniec presvedčili ísť „pod nôž“. „Myslela som si, že facelift je zrada. Zrada feminizmu. Starnutia. Žien ako celku,“ priznala Rosie. Roky sa vraj považovala za „šéfku všetkých žien, ktoré by si nikdy nič nedali robiť“. Jej pohľad sa však dramaticky zmenil po tom, čo schudla približne 50 kilogramov.
Podľa vlastných slov ju začalo trápiť ochabnutie tváre po výraznom úbytku váhy. V emotívnom texte priznala, že pri pohľade do zrkadla mala pocit, že už nejde len o prirodzené starnutie. „Neboli to vrásky. Bola to gravitácia,“ napísala. A hoci sa sama seba snažila presvedčiť, že prijatie zmien je správne, časom jej to vraj začalo pripadať ako lož. Rosie zároveň otvorene priznala, že rozhodnutie v nej vyvolávalo obrovský pocit hanby. Najmä kvôli peniazom. „Stálo to viac, než som kedy zaplatila za auto,“ napísala bez prikrášľovania.
Dodala, že si veľmi uvedomuje svoje privilegované postavenie a luxus, ktorý si môže dovoliť. „Tá prehnaná nadbytočnosť ma zraňuje,“ priznala. Najsilnejší moment však prišiel doma. Rosie prezradila, že jej 13-ročné dieťa Clay ju od faceliftu odhováralo. Upozornilo ju vraj na to, že mladé ženy ju obdivujú práve preto, že pôsobí autenticky a prirodzene. Tento rozhovor ju údajne hlboko zasiahol a prinútil ešte raz prehodnotiť celé rozhodnutie. Napriek tomu sa nakoniec rozhodla zákrok absolvovať, aj preto, že chcela sama sebe dokázať, že ženy majú právo rozhodovať o vlastnom tele bez pocitu morálneho zlyhania.
Podľa Rosie bol výsledkom „lower deep plane facelift“, ktorý absolvovala v januári. A hoci sa obávala dramatickej zmeny vzhľadu, tvrdí, že výsledok je veľmi prirodzený. „Vyzerám len oddýchnutejšie. Stále som to ja,“ uviedla. Dokonca dodala, že väčšina ľudí si žiadnu zmenu ani nevšimla, čo považuje za najlepší možný výsledok.
Internet reagoval okamžite. Na Reddite sa rozbehla búrlivá debata o starnutí, tlaku na ženy v Hollywoode aj o tom, či môže byť facelift feministický. Mnohí fanúšikovia Rosie podporili a ocenili jej úprimnosť. Objavili sa aj komentáre, že zákrok „vyzerá fantasticky“ a „stál za každú korunu“. Iní však tvrdili, že celebrity sa snažia ospravedlniť luxusné estetické procedúry filozofickými debatami o sebaprijatí.
