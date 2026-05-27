Diego z telenovely Keď budeš moja po 24 rokoch: Neuveríte, ako dnes vyzerá a... Je gej!

LOS ANGELES - Mexická telenovela Keď budeš moja si na začiatku milénia získala srdcia tisícok slovenských divákov. Charizmatický Diego bol idolom nejednej fanúšičky, no dnes by ste jeho predstaviteľa Sergia Basáñeza spoznali len s námahou.
Keď budeš moja je populárna mexická telenovela, ktorá sa vysielala v rokoch 2001 až 2002 a svojho času si získala obrovskú popularitu aj medzi slovenskými divákmi. Mnohí si dodnes pamätajú napínavý romantický príbeh, ktorý sledovali doslova so zatajeným dychom. Seriál vznikol ako adaptácia úspešnej kolumbijskej telenovely Café con aroma de mujer z roku 1994. Hlavné postavy stvárnili Silvia Navarro v úlohe Palomy a Sergio Basáñez ako charizmatický Diego.
Dej sa odohráva na malebných kávovníkových plantážach patriacich bohatej rodine Sánchezovcov Serranovcov. Každoročne sem prichádzajú sezónni pracovníci na zber kávy, medzi nimi aj mladá Teresa Suárezová, ktorú všetci poznajú pod prezývkou Paloma. Spolu so svojou mamou Soledad prichádza aj tentoraz s nádejou na poctivú prácu, no ich príchod sprevádza tragická udalosť. Rodinu zasiahne náhla smrť dona Lorenza Sáncheza Serrana, hlavy rodiny a majiteľa haciendy Biely dom.
Po jeho smrti sa na haciendu schádza celá rodina. Prichádza starší syn Juan Francisco so svojou manželkou Ángelou, mladší syn Joaquín s manželkou Carlottou, ako aj Lorenzove vnúčatá Fabián, Bernardo, Diana a Diego. Práve medzi Palomou a Diegom preskočí osudová iskra. Ich láska sa začne prakticky na prvý pohľad a stáva sa ústrednou líniou celého príbehu, plného romantiky, intríg, rodinných konfliktov aj dramatických zvratov. Od finále tejto ikonickej telenovely uplynulo už neuveriteľných 24 rokov a čas sa, prirodzene, podpísal aj na jej hereckých predstaviteľoch.