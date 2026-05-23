Nečakané emócie v rozhovore o Kate: Takéto slová sme od princa Williama ešte nepočuli!

LONDÝN - Princ William v emotívnom rozhovore pre Heart Breakfast otvorene prehovoril o svojej manželke Kate a verejne priznal, že bez nej by ich rodina len ťažko zvládla posledné náročné roky. Jeho úprimné vyznanie okamžite dojalo fanúšikov po celom svete.
Princ William zvyčajne svoje emócie na verejnosti prísne kontroluje. Tentoraz však urobil výnimku. Počas živého vysielania relácie Heart Breakfast prekvapil mimoriadne osobnými slovami o princeznej Kate, ktorá sa v posledných mesiacoch postupne vracia k verejným povinnostiam po náročnom období spojenom s liečbou rakoviny. A práve tam zaznala veta, ktorá okamžite obletela svet. William o Kate povedal: „Je úžasná mama a úžasná manželka… naša rodina by bez nej doslova nezvládla fungovať.“
Fanúšikovia kráľovskej rodiny ostali v šoku. Takto otvorene totiž princ o svojej manželke verejne hovorieva len zriedka. O to silnejšie jeho slová pôsobili. William zároveň priznal, že Kate si prešla mimoriadne náročným obdobím a posledné dva roky boli pre rodinu veľmi ťažké. V rozhovore neskrýval ani obdiv k tomu, ako sa princezná postupne vracia do pracovného života. Mimoriadne hrdý bol najmä na jej nedávnu pracovnú cestu do Talianska, ktorá bola jej prvou zahraničnou návštevou od oznámenia diagnózy. „Som na ňu veľmi, veľmi hrdý,“ vyhlásil William.
Podľa princa bola Kate z cesty doslova nadšená a návrat k povinnostiam jej dodal energiu. Zároveň však priznal, že rodina musí byť opatrná a dbať na to, aby mala dostatok oddychu. William počas vysielania ukázal aj svoju uvoľnenejšiu stránku. Rozprával o rannom chaose okolo školských povinností princa Georgea, princeznej Charlotte a princa Louisa, dokonca si zažartoval, že doma to občas pripomína „dopravnú katastrofu“.
No práve momenty, keď hovoril o Kate, boli tie, ktoré vyvolali najväčšie emócie. Sociálne siete okamžite zaplavili komentáre fanúšikov, ktorí ocenili, že budúci kráľ konečne ukázal svoju citlivejšiu stránku. Mnohí dokonca tvrdia, že takto úprimného Williama verejnosť ešte nezažila. Zdá sa, že po mimoriadne ťažkom období je medzi Williamom a Kate silnejšie puto než kedykoľvek predtým. A hoci kráľovská rodina býva známa rezervovaným vystupovaním, tentoraz princ odhodil masku a svetu ukázal, aké dôležité miesto má Kate nielen po jeho boku, ale aj v celej rodine.
