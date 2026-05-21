Šok v Bielom dome: Trumpova nevesta oznámila krutú diagnózu!

USA - Vanessa Trump (48) oznámila, že jej lekári diagnostikovali rakovinu prsníka. Správu zverejnila v stredu 20. mája prostredníctvom osobného vyhlásenia na Instagrame.
„Nedávno mi diagnostikovali rakovinu prsníka. Hoci to nie je správa, ktorú by niekto očakával, úzko spolupracujem so svojím lekárskym tímom na pláne liečby,“ napísala Vanessa na svojich sociálnych sieťach.
Zároveň prezradila, že začiatkom týždňa absolvovala zdravotný zákrok, za ktorý poďakovala svojim lekárom a zdravotníckemu personálu.
Vo svojom príspevku zdôraznila, že sa snaží zostať pozitívna a sústredená na liečbu. Veľkou oporou sú jej rodina a deti. S bývalým manželom Donaldom Trumpom Jr. má päť detí – Kai (19), Donalda III. (17), Tristana (14), Spencera (13) a Chloe (11).
„Som obklopená láskou a podporou svojej rodiny, detí a najbližších,“ uviedla. Zároveň požiadala verejnosť o rešpektovanie súkromia počas obdobia liečby a zotavovania.
Podporu jej verejne vyjadrila aj Ivanka Trump, sestra Donalda Trumpa Jr., ktorá pod príspevok napísala: „Modlím sa za tvoju silu a skoré uzdravenie. Ľúbime ťa.“
Správa o Vanessinom zdravotnom stave prichádza krátko po tom, čo sa jej partner, profesionálny golfista Tiger Woods, vrátil zo šesťtýždňovej liečby v zahraničí. Tá nasledovala po jeho dopravnej nehode a obvineniach súvisiacich s jazdou pod vplyvom alkoholu a odmietnutím testu na prítomnosť drog. Woods obe obvinenia odmietol.
Podľa zdrojov blízkych páru sú Vanessa a Tiger stále vo vážnom vzťahu a navzájom sa podporujú. Vanessa údajne chce Woodsovi pomôcť pokračovať v zotavovaní a vyhnúť sa ďalším mediálnym škandálom.