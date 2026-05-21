Angelina Jolie strieľa šampanské: Vyhrala dlhoročný súd! Svojho ex Brada Pitta poriadne ošklbala!

USA - Dlhoročný spor medzi hollywoodskymi hviezdami Angelina Jolie a Brad Pitt pokračuje, no tentoraz má dôvod na oslavu práve Angelina. Vrchný súd v Los Angeles rozhodol v jej prospech v prípade týkajúcom sa predaja podielu na francúzskom vinárstve Château Miraval.
Herecký pár bol kedysi považovaný za jednu z najkrajších dvojíc Hollywoodu. Spoznali sa počas nakrúcania filmu Mr. & Mrs. Smith a krátko nato vytvorili pár, hoci bol Brad Pitt v tom čase ešte ženatý s herečkou Jennifer Aniston. Spoločne vychovávali šesť detí – tri biologické a tri adoptované.
Rozvod dvojice prišiel v roku 2016. Angelina Jolie vtedy ako dôvod uviedla „neprekonateľné rozdiely“, no nielen vrabce čvirikali o Bradovej náklonnosti k alkoholu. Odvtedy však medzi bývalými manželmi prebieha séria súdnych sporov, ktoré sa netýkajú len detí, ale aj ich spoločného majetku. A tým nie je koniec ani po desiatich rokoch.
Jedným z hlavných predmetov konfliktu sa stalo luxusné francúzske vinárstvo Château Miraval. Jolie v roku 2022 predala svoj podiel spoločnosti Tenute del Mondo bez predchádzajúceho súhlasu Brada Pitta. Herec následne podal žalobu s tvrdením, že tým porušila ich dohodu, podľa ktorej nemohol ani jeden z nich predať svoj podiel bez súhlasu druhého.
Podľa dostupných informácií získala Angelina z predaja približne 67 miliónov dolárov. Herečka však existenciu údajnej dohody poprela a naopak obvinila Pitta z vedenia „pomstychtivej vojny“ proti nej ako exmanželke.
Najnovšie rozhodnutie súdu predstavuje pre Angelinu významné víťazstvo. Sudca rozhodol, že Brad Pitt nemôže herečku prinútiť odovzdať súkromné e-maily súvisiace s predajom vinice. Pitt pôvodne požadoval sprístupnenie 126 dôverných dokumentov, neskôr ich počet znížil na 22. Ani tie však podľa súdu nemusia byť zverejnené.
Advokáti Angeliny Jolie argumentovali tým, že komunikácia je chránená advokátskou mlčanlivosťou. „Ide o dôležité víťazstvo pre pani Jolie,“ uviedol jej právnik Paul Murphy. Brad Pitt sa proti rozhodnutiu ešte môže odvolať.