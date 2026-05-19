Tragédia v Čile: Zomrel český diplomat! Smrteľne sa zranil na horách, ešte stihol zavolať manželke

PRAHA - České veľvyslanectvo v Čile zasiahla tragédia. Český diplomat sa počas horskej túry v Andách vážne zranil a uviazol v náročnom teréne. Pred smrťou ešte stihol kontaktovať manželku a požiadať o pomoc. Záchranári ho po rozsiahlej pátracej akcii našli bez známok života.
V čilských Andách zomrel český diplomat pôsobiaci na českom veľvyslanectve v Santiagu de Chile. O tragédii informovali miestne médiá, na ktoré sa odvoláva aj portál iDNES.cz.
Muž sa vybral na túru do horskej oblasti Cerro Punta Damas v pohorí Sierra de Ramón. Počas výstupu však utrpel zranenia, ktoré mu znemožnili pokračovať v ceste.
Posledný telefonát manželke
Napriek vážnej situácii sa diplomatovi ešte podarilo spojiť s manželkou. Počas krátkeho telefonátu jej oznámil, že je zranený, nachádza sa v horách a potrebuje okamžitú pomoc.
Zároveň jej poslal svoju polohu. Upozornil ju však aj na to, že v oblasti má len veľmi slabý mobilný signál.
Manželka následne kontaktovala záchranné zložky. Podľa čilských médií prijala oznámenie polícia v mestskej časti Las Condes. Žena uviedla, že jej manžel odišiel do hôr ráno a neskôr sa ozval s informáciou o zranení.
Do pátrania nasadili vrtuľníky
Na miesto okamžite vyrazili špecializované policajné jednotky GOPE spolu s leteckými záchranármi. Pátranie komplikoval náročný horský terén aj meniace sa počasie.
Po niekoľkých hodinách sa záchranným tímom podarilo dostať na miesto, odkiaľ diplomat vyslal svoju poslednú správu.
Pomoc však prišla neskoro. Keď záchranári dorazili k mužovi, bol už mŕtvy.
Telo museli v horách strážiť celú noc
Nepriaznivé podmienky v oblasti neumožnili okamžitú evakuáciu. Záchranné tímy preto zostali pri tele cez noc a jeho prevoz naplánovali až na nasledujúce ráno.
Na operácii spolupracovali špecializované jednotky GOPE a letecká polícia.
Čilské úrady teraz vyšetrujú okolnosti tragédie a snažia sa zistiť, čo presne viedlo k smrteľnému zraneniu.
V Čile pôsobil viac než tri roky
Zosnulý diplomat pracoval na českom veľvyslanectve v Čile od jari 2022. Zastával pozíciu atašé a venoval sa finančno-hospodárskej agende.
Prípad zároveň opäť otvoril diskusiu o bezpečnosti pohybu v horských oblastiach. Odborníci dlhodobo upozorňujú na potrebu informovať blízkych alebo príslušné úrady o plánovanej trase a predpokladanom čase návratu pred vstupom do odľahlého horského terénu.