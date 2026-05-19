Miera nezamestnanosti klesla: Podiel disponibilných uchádzačov dosiahol 3,96 percenta, uviedol Tomáš

BRATISLAVA - Nezamestnanosť na Slovensku v apríli 2026 klesla vo všetkých krajoch a vo väčšine okresov. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) v apríli klesol tretí mesiac po sebe a dosiahol 3,96 %. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
„V apríli nezamestnanosť klesla pod 4 % a už sa opäť blíži k historickým minimám, ktoré sme mali v minulom roku na Slovensku,“ povedal minister práce. Nezamestnanosť podľa neho klesla v 12 z 15 okresov s najvyššou nezamestnanosťou. Počet voľných pracovných miest v apríli dosiahol 130.634 a oproti marcu vzrástol o 6481.
Z evidencie nezamestnaných v apríli odišlo vyše 17.000 ľudí. Takmer 80 % z nich sa podľa ministra zamestnalo na pracovnom trhu. „Zvyšok, 20 % tvoria ľudia, ktorí na vlastnú žiadosť odišli z evidencie nezamestnaných, lebo nechcú byť už kontrolovaní alebo boli odídení nami pre nespoluprácu. Časť z nich možno odišla aj do zahraničia,“ uviedol Tomáš.
V apríli na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí, naopak, zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí. „Čiže viac ľudí prišlo na Slovensko pracovať, ako odišlo pracovať do zahraničia,“ podotkol minister. Z počtu ľudí po odchode z evidencie nezamestnaných si podľa Tomáša 1517 osôb založilo novú živnosť alebo licenciu samostatne zárobkovo činnej osoby. „Naopak, z tejto skupiny ľudí odišlo do evidencie nezamestnaných 830 ľudí,“ priblížil.