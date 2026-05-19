Najväčšia investícia Švédska: Pre svoje námorníctvo kúpi od francúzskej firmy štyri fregaty

ŠTOKHOLM - Švédsky premiér Ulf Kristersson v utorok oznámil, že pre svoje námorníctvo kúpia štyri nové fregaty od francúzskej firmy Naval Group. Podľa premiéra ide o jednu z najväčších obranných investícií krajiny od zavedenia stíhačiek Gripen v 80. rokoch minulého storočia. Informuje správa agentúry AFP.
Predseda vlády objasnil, že švédska armáda analyzovala, ktoré alternatívy sú dostupné a mohli by spĺňať jej požiadavky. „Na základe analýzy sa vláda rozhodla, že Švédsko kúpi štyri nové fregaty v rámci veľmi veľkej medzinárodnej obranno-priemyselnej dohody,“ povedal Kristersson s tým, že na dodávku fregát vybrali Naval Group.
Švédsko hodnotilo aj ponuky od britskej spoločnosti Babcock International spolu so švédskou firmou Saab a španielskou spoločnosťou Navantia. Francúzsko uviedlo, že môže doručiť „plne vybavené“ fregaty už v roku 2030. Švédska vláda očakáva, že práve vtedy sa začnú dodávky týchto plavidiel, informuje AFP.
Švédsko si podľa ministra obrany Pala Jonsona vybralo Naval Group najmä pre možnosť „rýchleho doručenia“. Ide podľa neho o osvedčený systém so schopnosťami protivzdušnej obrany. „Ide o trojnásobné zvýšenie schopností švédskej protivzdušnej obrany v porovnaní so súčasnosťou,“ povedal Kristersson.
Švédska vláda neinformovala o odhadovanej cene lodí a uviedla, že finálna suma bude závisieť od výzbroje a vybavenia, ktoré budú zahrnuté. Na otázku ohľadom približnej sumy Jonson povedal, že priemernú cenu očakávajú „tesne nad desať miliárd švédskych korún (približne 914 miliónov eur) za kus“. AFP konštatuje, že táto dohoda je úspechom pre francúzsku firmu, ktorá vlani neuspela, keď Nórsko uprednostnilo britské fregaty.