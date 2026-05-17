Eurovízia spoznala svojho víťaza: Historický úspech tejto krajiny!

VIEDEŇ - Eurovízia pozná svojho víťaza! Zabodovala bulharská speváčka Dara. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Víťazkou 70. ročníka finále pesničkovej súťaže Eurovízia za rok 2026 sa stala bulharská speváčka Dara s piesňou „Bangaranga“. So ziskom 516 bodov vybojovala pre Bulharsko prvé víťazstvo v Eurovízii.
Fínsko - jasný favorit v stávkových kanceláriách aj medzi fanúšikmi s piesňou „Liekinheitin“ huslistky Lindy Lampeniusovej a speváka Peta Parkkonena - skončilo na šiestom mieste s 279 bodmi. Tieň na 70. ročník súťaže vrhlo napätie ohľadom účasti Izraela.
Najväčšie hudobné podujatie na svete bojkotovalo päť členských krajín Európskej vysielacej únie (EBU), ktorá je hlavným organizátorom. Španielsko, Holandsko, Írsko, Slovinsko a Island sa tak rozhodli na znak protestu proti účasti Izraela, ktorý vedie vojnu v Pásme Gazy ako odvetu za teroristický útok palestínskeho militantného hnutia Hamas z októbra 2023.
Vzhľadom na napätú situáciu boli v okolí podujatia sprísnené bezpečnostné opatrenia a polícia bola pripravená na ďalšie demonštrácie. Vstup na miesto podujatia ako aj do fanúšikovských zón a priestorov určených na oslavy po skončení súťaže, podliehal prísnym bezpečnostným kontrolám.
Rakúsko si zabezpečilo právo usporiadať súťaž po tom, ako kontratenor JJ vyhral vlaňajšiu súťaž v Bazileji vo Švajčiarsku so svojou operno-popovou baladou „Wasted Love“.