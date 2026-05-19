Štyria noví veľvyslanci odovzdali prezidentovi Pellegrinimu poverovacie listiny

Odovzdanie poverovacích listín od mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku Snezhany Yovevy Dimitrovej
Odovzdanie poverovacích listín od mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku Snezhany Yovevy Dimitrovej
BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok prijal v Prezidentskom paláci na nástupnej audiencii dezignovanú veľvyslankyňu Bulharska Snežanu Jovevu-Dimitrovu, ktorá mu odovzdala poverovacie listiny. Pellegrini na nástupnej audiencii prijal aj nových veľvyslancov Thajska, Laosu a Guatemaly.Informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Nová veľvyslankyňa Bulharska má dlhoročné skúsenosti v oblasti verejnej a kultúrnej diplomacie a Slovensko dobre pozná aj vďaka štúdiu slovenského jazyka a spolupráci na slovensko-bulharských vedeckých a kultúrnych projektoch. „Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Bulharskom sú dlhodobo veľmi dobré a obe krajiny úzko spolupracujú v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Prezident SR preto verí, že nová veľvyslankyňa prispeje k ďalšiemu rozvoju vzájomných vzťahov a spolupráce medzi našimi krajinami,“ uviedla prezidentská kancelária.

Do rúk hlavy štátu v utorok odovzdali poverovacie listiny aj traja ďalší veľvyslanci. Ide o veľvyslankyňu Thajského kráľovstva Pattarat Hongtong, ktorá v minulosti pôsobila na zastupiteľských úradoch v Tokiu, Moskve a Berne, ako aj na poste veľvyslankyne v Indii. Veľvyslanec Laoskej ľudovodemokratickej republiky Khampheng Douangthongla zastával viaceré diplomatické pozície vrátane pôsobenia pri Organizácii Spojených národov v New Yorku a na veľvyslanectve vo Washingtone. Nový veľvyslanec Guatemaly Gabriel Orellana Zabalza počas svojej diplomatickej kariéry pôsobil na stálych misiách pri Organizácii Spojených národov v Ženeve a New Yorku a na zastupiteľskom úrade v Belgicku.

Mirgová má rada svoj komfort: Na toto by ma nikto nenahovoril!
Policajti zachránili v Prievidzi život muža v ťažkej životnej situácii
Popová bohyňa Cher oslavuje 80. rokov: Jej milostný život bol divokejší než Hollywood
Úspešný zásah! VIDEO Policajti zachránili v Prievidzi život muža v ťažkej životnej situácii
Polícia pátra po 14-ročnej Dominike z okresu Vranov nad Topľou: FOTO Nevideli ste ju?
Škandál v prešovskej pitevni: Úrad verejného zdravotníctva prípad preveril
Obyvatelia Senice rozhodli o nových projektoch: Vyhrala včelia záhrada aj grilovanie na priehrade
Expremiéra Zapatera vyšetrujú v Španielsku v prípade nepriamej korupcie
TRÓPY na dosah: Do Európy prichádza africká vlna, teploty vyletia k 40 °C! Vieme, kedy zasiahnu aj Slovensko
MIMORIADNE V Prahe sa zrazil autobus s električkou, zasahujú všetky záchranné zložky! Vyhlásili traumaplán
Markizácka kráska posiela pozdrav z dovolenky: FOTO hore bez... Fíha, to sú balóny!
Karol III. podnikol drsný krok proti Harrymu a Meghan: Tak toto je definitívny koniec!
Mirgová má rada svoj komfort: Na toto by ma nikto nenahovoril!
Česká topmodelka ohurovala v Cannes: Ako kvetinová víla!
TOTO zviera mizne z Európy! Škodí mu moderné poľnohospodárstvo
Pastier objavil najstarší chrám sveta: Pochovali stavitelia turecký Stonehenge zámerne?
Brala liek na sústredenie, skončila na dne: Žena opisuje závislosť, ktorá jej takmer zničila život
Letušky prehovorili: TOTO sú najšpinavšie miesta na palube! Horšie ako toalety
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Smelé plány Penty v bankovníctve: Privatbanka sa mení na Penta Bank, plánujú expanziu do zahraničia!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Takmer miliardový zisk: Slovenské elektrárne prepisujú históriu firemných ziskov!

Kto nahradí Weissa? Slovan potvrdil päticu kandidátov, rokuje aj s celosvetovou hviezdou!
MS V HOKEJI 2026 Nádej o príchode Slafkovského zhasla: Slováci dopísali na súpisku posledného hráča
MS V HOKEJI 2026 Odmena za celú sezónu: Slovenský reprezentant si dnes odbije veľký debut
Messiho krajan šokoval po zisku double s Interom: Zmiznem z futbalu a viac ma neuvidíte
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Vyvážené smoothie: Ako si z raňajok neurobiť cukrovú bombu
VIDEO: Ukrajina ukázala laser Tryzub, ktorý má ničiť Shahedy na vzdialenosť 5 kilometrov. Táto zbraň môže ohroziť taktiku Rusov
AI v zubárstve malo pomáhať pacientom. Niektoré kliniky ju však využívajú na predaj drahých zákrokov
AI nás môže zničiť, no bez nej vraj tiež riskujeme zánik. Známy filozof prichádza s poriadne nepríjemnou úvahou
Tajomné objekty sa objavili nad Ruskom. Chaos vo viacerých mestách
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci

Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Popová bohyňa Cher oslavuje 80. rokov: Jej milostný život bol divokejší než Hollywood
TRÓPY na dosah: Do Európy prichádza africká vlna, teploty vyletia k 40 °C! Vieme, kedy zasiahnu aj Slovensko
Zamestnanci Migaľovho rezortu boli v šoku: Evakuácia uprostred dňa, takmer hodinu strávili na ULICI!
MIMORIADNE V Prahe sa zrazil autobus s električkou, zasahujú všetky záchranné zložky! Vyhlásili traumaplán
Poslanec Jozef Pročko mal nehodu na motorke: VIDEO Opísal dramatické chvíle! Mal šťastie v nešťastí

