Štyria noví veľvyslanci odovzdali prezidentovi Pellegrinimu poverovacie listiny

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok prijal v Prezidentskom paláci na nástupnej audiencii dezignovanú veľvyslankyňu Bulharska Snežanu Jovevu-Dimitrovu, ktorá mu odovzdala poverovacie listiny. Pellegrini na nástupnej audiencii prijal aj nových veľvyslancov Thajska, Laosu a Guatemaly.Informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Nová veľvyslankyňa Bulharska má dlhoročné skúsenosti v oblasti verejnej a kultúrnej diplomacie a Slovensko dobre pozná aj vďaka štúdiu slovenského jazyka a spolupráci na slovensko-bulharských vedeckých a kultúrnych projektoch. „Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Bulharskom sú dlhodobo veľmi dobré a obe krajiny úzko spolupracujú v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Prezident SR preto verí, že nová veľvyslankyňa prispeje k ďalšiemu rozvoju vzájomných vzťahov a spolupráce medzi našimi krajinami,“ uviedla prezidentská kancelária.
Do rúk hlavy štátu v utorok odovzdali poverovacie listiny aj traja ďalší veľvyslanci. Ide o veľvyslankyňu Thajského kráľovstva Pattarat Hongtong, ktorá v minulosti pôsobila na zastupiteľských úradoch v Tokiu, Moskve a Berne, ako aj na poste veľvyslankyne v Indii. Veľvyslanec Laoskej ľudovodemokratickej republiky Khampheng Douangthongla zastával viaceré diplomatické pozície vrátane pôsobenia pri Organizácii Spojených národov v New Yorku a na veľvyslanectve vo Washingtone. Nový veľvyslanec Guatemaly Gabriel Orellana Zabalza počas svojej diplomatickej kariéry pôsobil na stálych misiách pri Organizácii Spojených národov v Ženeve a New Yorku a na zastupiteľskom úrade v Belgicku.