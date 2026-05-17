Nová hviezda Brooks Nader v ikonických sexi plavkách rozpálila pláž: Pozrite, pre Baywatch je ako stvorená!

LOS ANGELES - Keď sa na pláži v Los Angeles objavila v ikonických červených plavkách, fanúšikovia okamžite spozorneli. Brooks Nader totiž oficiálne vstúpila do sveta legendárneho seriálu Baywatch, a podľa prvých reakcií môže ísť o najsexi televízny comeback posledných rokov.
Najnovšie fotografie z natáčania ukazujú Brooks Nader počas dramatických behov po pláži, skokov do mora aj ikonických spomalených scén, ktoré preslávili pôvodný seriál v 90. rokoch. Na záberoch z Venice Beach pôsobí sebavedomo, atleticky a presne v duchu modernej verzie Baywatchu. Brooks pritom nebola obsadená len kvôli vzhľadu.
Podľa rozhovorov absolvovala niekoľkotýždňový tréning plavčíkov, učila sa záchranné techniky a intenzívne pracovala aj na herectve. Sama priznala, že pred natáčaním dokonca nebola silnou plavkyňou, no produkcia ocenila jej pracovné nasadenie a charizmu. Modelka sa preslávila po víťazstve v súťaži Swim Search 2019 a odvtedy sa stala jednou z najvýraznejších tvárí legendárneho plavkového vydania magazínu Sports Illustrated.
Porovnania s Pamelou Anderson sa objavili prakticky okamžite. Fanúšikovia si všímajú podobný typ sexepílu, dlhé blond vlasy aj schopnosť ovládnuť kameru jediným pohľadom. Samotná Brooks priznala, že vyrastala na pôvodnom Baywatchi a ikonický spomalený beh po pláži trénovala už ako dieťa. Nový reboot však nechce byť len kópiou starej verzie.
Kým pôvodný seriál staval hlavne na jednoduchých príbehoch, plážovej estetike a hviezdach ako David Hasselhoff či Pamela Anderson, pripravovaná verzia sľubuje modernejší humor, dynamickejšie akčné scény a silnejšie ženské postavy. Brooks v seriáli stvárni Selene, ostrú a sebavedomú kapitánku plavčíkov zo Zuma Beach, ktorá sa podľa zákulisných informácií stane jednou z hlavných tvárí celého rebootu.
Internet už teraz žije diskusiami o tom, či nový Baywatch dokáže zopakovať kultový úspech originálu. Časť fanúšikov tvrdí, že bez Pamely Anderson a Davida Hasselhoffa to nebude ono, no mladšie publikum je nadšené z modernejšieho obsadenia vrátane influencerky Livvy Dunne či herca Stephen Amell. Najväčší rozruch však momentálne spôsobuje práve Brooks Nader. Sociálne siete zaplavili komentáre o tom, že „vyzerá ako stvorená pre Baywatch“ a že reboot konečne našiel svoju novú ikonickú blondínu.
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%