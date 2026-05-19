Letušky prehovorili: TOTO sú najšpinavšie miesta na palube! Horšie ako toalety

LONDÝN - Mnohí cestujúci veria, že lietadlo je po každom lete dôkladne vydezinfikované. Podľa letušiek však niektoré predmety na palube ukrývajú oveľa viac baktérií, než by väčšina ľudí čakala.
Baktérie číhajú aj tam kde by ich nikto nečakal
Každý deň prejdú lietadlami milióny cestujúcich. Hoci kabíny po pristátí prechádzajú upratovaním, členovia posádok upozorňujú, že nie všetko sa čistí tak dôkladne, ako si pasažieri myslia.
Letušky tvrdia, že najväčším problémom nie sú iba toalety. Medzi najznečistenejšie miesta patria najmä predmety, ktorých sa počas letu dotkne prakticky každý človek na palube.
Bezpečnostné kartičky vraj takmer nikto nečistí
Bývalá letuška a blogerka Josephine Remová pre magazín Travel + Leisure uviedla, že veľkým zdrojom baktérií sú bezpečnostné inštrukcie uložené vo vreckách sedadiel.
Podľa nej sa tieto kartičky dezinfikujú len zriedka.
„Stolíky posádka zvyčajne aspoň narýchlo utrie, bezpečnostné karty však často nie,“ vysvetlila.
Stolíky môžu byť špinavšie než toalety
Na vysoké množstvo baktérií upozornila aj letuška Sue Fogwellová. Podľa nej bývajú sklápacie stolíky pred cestujúcimi často oveľa špinavšie, než si väčšina ľudí uvedomuje.
Štúdia spoločnosti Travelmath dokonca zistila, že práve stolíky obsahovali násobne viac baktérií než niektoré časti palubných toaliet.
Výskum zároveň označil za jedno z najšpinavších miest aj tlačidlo splachovania.
Riziko predstavujú aj horné priehradky
Posádky upozorňujú aj na úložné priestory nad hlavami cestujúcich. Dvierok horných priehradiek sa počas jediného letu dotknú desiatky ľudí, no ich čistenie podľa letušiek nebýva veľmi dôkladné.
Mnohí pasažieri zabúdajú aj na dotykové obrazovky zabudované v sedadlách. Počas letu sa ich dotýkajú stovky rúk a dezinfekcia medzi jednotlivými spojmi nemusí byť vždy dostatočná.
Letušky varujú aj pred pásmi
Za problematické označujú členovia posádok aj bezpečnostné pásy a kovové pracky. Cestujúci ich počas letu neustále upravujú, presúvajú alebo odhadzujú nabok pri vstávaní zo sedadla.
Letušky preto odporúčajú po manipulácii s pásom použiť dezinfekčný gél.
Opatrnosť odporúčajú aj pri vode
Varovania sa týkajú aj vody na palube lietadla. Niektoré staršie štúdie upozornili, že nádrže s vodou sa nemusia čistiť dostatočne často, čo môže zvýšiť množstvo baktérií.
Posádky preto odporúčajú jednoduché preventívne opatrenia – pred jedlom utrieť stolík, po návšteve toalety si vydezinfikovať ruky a počas letu sa čo najmenej dotýkať tváre.
Práve veľké množstvo ľudí v uzavretom priestore totiž podľa odborníkov vytvára ideálne podmienky na šírenie baktérií aj vírusov.