BRATISLAVA - Dominika Mirgová sa objavila v spoločnosti a namierila si to rovno na svetovú výstavu o Tutanchamónovi. Hoci tam prišla obdivovať krásy Egypta, na seba nakoniec strhla oveľa väčšiu pozornosť vlastným priznaním! Akú bizarnú dovolenku zažila v Afrike a prečo by v drsnej divočine neprežila ani jedinú noc? Wau!
Dominika Migrová bola jednou z mnohých, ktoré si nenechali ujsť svetovú výstavu Tutanchamon, kam ju prilákala zvedavosť a túžba vidieť históriu, ktorú v samotnom Egypte minula. Hoci túto krajinu navštívila, jej dovolenka pripomínala skôr nevydarený vtip než pobyt v horúcej Afrike. „Bola som v Egypte na dovolenke, ale my sme nemali úplne taký Egypt ako iní ľudia. My sme tam boli v období, kedy tam po sto rokoch snežilo,“ prekvapila Dominika spomienkou na extrémny výkyv počasia, kvôli ktorému z rezortu nevytiahla päty. „Nevideli sme tie krásy Egypta a strašne sa tam chcem vrátiť a pozrieť si to,“ dodala s nadšením.
Hoci speváčku staroveký Egypt fascinuje z viacerých dôvodov, život v minulosti by si vybrala len ťažko. Dôvod je prostý – Dominika miluje pohodlie dneška a moderné vymoženosti. „Mám rada taký svoj komfort. Koľkokrát ma volali aj do súťaží, kde by som prespávala vonku, tak to nie,“ priznala otvorene. A zatiaľ čo iní milujú dobrodružstvo v prírode, ona má k tomu jasný postoj. „Ja nie som stanový človek, ja mám rada posteľ. Spať na zemi si neviem úplne predstaviť,“ smeje sa speváčka, ktorá však výnimku v minulosti predsalen urobila. Aj vtedy si však poradila po svojom... Zatiaľ čo speváčka si bez mäkkého matraca nevie predstaviť noc, jej syn Peťko je podľa všetkého pravý opak a dobrodružstvo mu v žilách koluje o čosi viac. Čo na to Dominika?
Mirgová má rada svoj komfort: Na toto by ma nikto nenahovoril! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)